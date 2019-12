Brazii artificiali trebuie să fie de calitate şi siguri

Înainte de cele mai aşteptate sărbători ale anului – Crăciunul şi Revelionul, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP) vine cu unele recomandări pentru procurarea Pomilor de Crăciun artificiali. În primul rînd, consumatorii sunt atenţionaţi să evite produse de calitate îndoielnică, transmite noi.md cu referire la moldpres.md.

Potrivit specialiştilor APCSP, cumpărătorii trebuie să aibă grijă ca baza bradului să fie dreaptă și să aibă suficientă stabilitate pentru a susține greutatea pomului artificial.„Unele materiale polimerice conțin substanțe care pot provoca alergii cu reacții adverse. Materialul unui brad de calitate inferioară poate elimina, mai ales sub influența luminii și a lumînărilor, substanțe chimice nocive. În acest sens, asigurați-vă că nu este prezent mirosul persistent specific de substanțe chimice”, au afirmat pentru MOLDPRES surse de la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.Totodată, este binevenit să fie achiziționați brazi artificiali rezistenți la foc sau care nu întrețin arderea. De asemenea, trebuie respectate unele reguli şi la procurarea jucăriilor, evitîndu-se inclusiv cumpărarea celor din material casant sau sticlă, pentru a preveni eventuale incidente.„Dacă vînzătorul declară că oferă garanție îndelungată pentru Pomul de Crăciun, de la acesta trebuie solicitată eliberarea talonului de garanție cu precizarea termenului. Păstrați bonul de casă eliberat de comerciant pentru a confirma efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de garanţie)”, atenţionează sursele citate.Pentru cei care preferă la sărbători Pomi de Crăciun naturali, pepinierele Agenţiei “Moldsilva” au scos în vînzare în acest an peste 50 de mii de conifere. La întreprinderile silvice subordonate Agenției "Moldsilva", preţul pinului pornește de la 56 de lei per metru. Molidul poate fi achiziționat de la 44 de lei pentru un metru, iar cei care optează pentru compoziţii urmează să achite de la 8 lei/bucata. Pentru pomii ce au o înălțime mai mare de şase metri se stabilește un supliment de o sută de lei pentru fiecare metru (molid) și 70 de lei (pin), care se adaugă la prețurile menționate. Faţă de anii precedenţi, preţurile respective, ce porneau de la 36 de lei per metru, au crescut, însă, potrivit "Moldsilva", "acestea sunt nişte scumpiri nesemnificative, dictate de piaţă".Surse de la Agenţia „Moldsilva” au explicat pentru MOLDPRES că pentru a menţine Pomul de Crăciun proaspăt cît mai mult timp este bine ca în vasul unde este plasat coniferul, periodic să se toarne apă îndulcită. Totodată, principalul simbol al sărbătorilor de iarnă este bine să fie ţinut cît mai departe de surse de încălzire.