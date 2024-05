Bloggerul Tudor Șoilița lansează o petiție împotriva votului prin corespondență

Bloggerul Tudor Șoilița, cu o audiență declarată de peste un milion de urmăritori, lansează o petiție pe care o pot semna toți cetățenii care sînt împotriva pilotării votului prin corespondență la alegerile din toamnă în mai multe state.

Bloggerul susține că a realizat o investigație în Suedia pentru a vedea cum funcționează poșta de acolo, iar rezultatele acesteia a nemulțumit mulți oameni, transmite Ipn.

Într-o conferință de presă, Tudor Șoilița a povestit cum s-a deplasat într-un oficiu poștal din Stockholm. „Așa cum cunosc doar limba moldovenească și limba rusă, am folosit traducătorul online. I-am explicat lucrătorului de la oficiul poștal că sînt din Moldova și am venit pentru o perioadă scurtă la ei în țară și doresc să trimit niște scrisori în Moldova, dar nu am o adresă permanentă în Suedia și dacă pot folosi adresa lor poștală pentru a primi răspuns la această scrisoare. I-am rugat să-mi scoată la printer 5 buletine de vot. Am procurat 5 plicuri și ca dovadă am trimis 5 scrisori destinate Comisiei Electorale Centrale în numele domnului Igor Grosu, Dorin Recean, Maia Sandu, Vasile Grădinaru, autorul acestei legi, și în numele președintei CEC, Angelica Caraman”, a spus bloggerul.

Potrivit lui, investigația sa a stîrnit o mare nemulțumire în rîndul urmăritorilor săi. „Marea majoritatea și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care se va desfășura acest scrutin. Aceste alegeri deja sînt compromise prin ceea că acest proiect pilot este promovat și promulgat în grabă, cu încălcări procedurale și cu neluarea în considerare a recomandărilor făcute anterior de către Comisia de la Veneția”, a declarat Tudor Șoilița, în opinia căruia votul prin corespondență este deja compromis.

Tudor Șoilița a lansat și o adresare către Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, dar și către cîteva ambasade, în care solicită ca autorităților de la Chișinău să le fie trimise recomandări pentru a preveni eventualele nereguli și pentru a asigura integritatea și transparența viitorului scrutin.

„În pofida încălcărilor repetate ale Constituției de către autoritățile moldovenești și a nerespectării recomandărilor dumneavoastră, sperăm în sprijinul și asistența dumneavoastră în prevenirea posibilelor consecințe negative pentru procesul democratic din țara noastră”, a mai spus bloggerul.

Legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență a fost adoptată de Parlament pe 26 aprilie și promulgată de președinta Maia Sandu pe 8 mai.

Votul prin corespondență va putea fi aplicat în alegerile prezidențiale și la referendumul pro-european din 20 octombrie.

Vor putea vota prin poștă cetățeni moldoveni stabiliți în șase țări: SUA, Canada, Islanda, Finlanda, Norvegia și Suedia.

De la prima la a doua lectură, numărul țărilor s-a mărit, de la două la șase, inițial fiind vorba doar de SUA și Canada. Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a depus o sesizare la Curtea Constituțională a Republicii Moldova prin care a contestat Legea cu privire la votul prin corespondență, aprobată de majoritatea PAS. Vlad Bătrîncea a argumentat sesizarea depusă prin faptul că legea respectivă încalcă principiile constituționale și internaționale care garantează drepturi egale tuturor alegătorilor, indiferent de locația lor, fie în Republica Moldova, fie în alte țări. Totodată, mai multe persoane publice au tras un semnal de alarmă, menționînd că, votul prin corespondență trebuie să fie introdus ori pentru toți, ori pentru nimeni, în caz contrar acest exercițiu încalcă principiul electoral - egalitatea alegătorilor în raport de a vota.