Bazinul „Dinamo”, transformat într-un centru modern de nataţie

Sute de copii şi adulţi pasionaţi de înot se vor putea antrena în condiţii mai bune la Clubul sportiv „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne.

Instituţia se află în proces de renovare capitală, lucrările de reconstrucţie fiind finalizate în proporţie de 60 la sută. Modernizarea se face în cadrul unui proiect implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), finanţat de Ministerul Afacerilor Interne. Costul proiectului se cifrează la 1,44 mil. dolari americani, transmite Noi.md cu referire la Tvr.md Bazinul „Dinamo” are o istorie de peste patru decenii, perioadă în care nu a fost reparat capital. Toată infrastructura era învechită moral şi fizic. Sistemul de filtrare a apei, iluminarea, dar şi reţelele de apeduct şi canalizare nu fuseseră schimbate niciodată. Defecţiunile tehnice erau la ordinea zilei, motiv din care antrenamentele erau de multe ori amînate.Galina Tereşcenco este antrenoare de înot, cu un stagiu de peste patru decenii şi a învăţat sute de copii să înoate. Ea afirmă că reconstrucţia capitală salvează bazinul de la dispariţie.„Dinamo a trecut prin perioada sa de glorie, dar, treptat, a „îmbătrînit” şi a ajuns într-o stare deplorabilă. Vopseaua albastră din toate încăperile, vestiarele şi sălile de duş vechi, construite încă în anii ‘60 ai secolului trecut, formau o imagine dezolantă. Teracota se desprindea de pe pereţi, ţevile se spărgeau frecvent. Toate acestea ne creau probleme foarte mari. Dacă nu începea reconstrucţia, cred că într-un an sau doi bazinul s-ar fi închis definitiv. Prin acest proiect are loc renaşterea acestui centru sportiv îndrăgit de mii de persoane”, spune antrenoarea.În prezent Galina Tereşcenco îşi antrenează discipolii la unul din bazinele din capitală şi este nerăbdătoare să revină la locul de muncă unde a activat aproape toată viaţa.

Ea este sigură că după redeschiderea bazinului, numărul copiilor care vor dori să practice înotul, va fi şi mai mare. „Dinamo este locul unde apar „peştişori de aur”, aşa îi numim noi pe campionii noştri. sînt sigură că vom descoperi încă multe talente după ce bazinul îşi va relua activitatea”.Una dintre discipolele Galinei Tereşcenco, Alexia Savinova, are 14 ani şi face nataţie de la şapte ani. Adolescenta este deţinătoare a mai multor premii la diferite competiţii sportive. Pentru a obţine aceste performanţe, ea se antrenează uneori şi de cîte două ori pe zi. Se trezeşte zilnic la ora 5.40, iar la 6.00 e deja la staţia de troleibuz ca să reuşească să ajungă la timp la piscină, unde o aşteaptă antrenoarea.Alexia este încrezătoare că după darea în exploatare a bazinului, va avea cele mai bune condiţii pentru înot, iar rezultatele nu vor întîrzia să apară.„Unde ne antrenăm acum e strîmt. sînt piste puţine, ne vine greu. Abia aşteptăm să se redeschidă bazinul nostru. Acolo vom avea condiţii bune şi vom putea stabili noi recorduri”, spune adolescenta.La toate antrenamentele Alexia este însoţită de mama sa, Larisa Cuzminscaia. Femeia spune că reconstrucţia centrului „Dinamo” va rezolva mai multe probleme: „Vechiul bazin prezenta pericol pentru copii. Lipseau condiţiile elementare pentru antrenament”.Vadim Bolgar, tatăl unui alt adolescent pasionat de înot, Vlad, spune că din cauza condiţiilor care erau la „Dinamo”, se întîmpla de multe ori ca orele de înot să fie amînate> „Antrenamentele sînt cruciale pentru un sportiv. E nevoie de efort permanent dacă vrei să obţii rezultate. Uneori nu era apă caldă şi copiii erau nevoiţi să se întoarcă acasă după ce făceau un drum pînă acolo. Cada bazinului era fisurată, trebuiau schimbate reţelele”.Datorită majorării bugetului alocat pentru acest proiect de Ministerul Afacerilor Interne, a fost posibilă extinderea volumului de lucrări planificat iniţial. Astfel, în afară de cele două bazine de înot (unul pentru copii şi altul pentru adulţi) sînt reconstruite toate spaţiile de pe teritoriul viitorului centru de nataţie. Este vorba despre spaţii tehnice, cu o suprafaţă totală de circa 150 m 2, în incinta cărora vor fi instalate sistemele de filtrare şi termoficare.Vor fi construite o serie de spaţii noi, adiacente bazinului, cu o suprafaţă totală de 692 m pătraţi. În interiorul acestora vor fi amplasate vestiarele, spaţiile administrative şi grupurile sanitare. Este în derulare reconstrucţia blocul central al complexului de nataţie, o clădire de 510 metri pătraţi. Pe viitor, acesta va găzdui sala sportivă multifuncţională, o sală de aşteptare şi o cafenea.Centrul va fi accesibil pentru toţi iubitorii de înot. Complexul va oferi condiţii excelente de antrenament pentru sportivi, dar şi pentru toate persoanele pasionate de nataţie. În premieră pentru ţara noastră, aici vor putea practica înotul şi persoanele cu dizabilităţi. Acest lucru va fi posibil datorită infrastucturii care va fi adaptată pentru toţi beneficiarii. Astfel, pentru persoanele cu deficienţe de văz sînt proiectate cărări tactile, inscripţii care să poată fi vizibile datorită contrastului de culori etc. Vor fi accesibile rampe de acces, vestiare şi grupuri sanitare adaptate.Bazinul mare de la „Dinamo”, cu lungimea de 25 de metri şi lăţimea de 14 metri, va avea după reconstrucţie capitală, şase piste pentru înotători şi va corespunde standardelor Federaţiei Internaţionale pentru Nataţie. Astfel, pe viitor aici vor putea fi organizate competiţii sportive de nivel internaţional.