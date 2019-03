​Bazinul Dinamo, renovat capital după patru decenii de activitate

Bazinul Clubului Sportiv Central Dinamo al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a intrat în reconstrucție pentru prima dată după 40 de ani de activitate și va deveni mai accesibil pentru beneficiari, scrie Noi.md.

După modernizare, acesta va putea găzdui competiții sportive naționale și regionale. Renovarea se face în cadrul unui proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), din resursele financiare oferite de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Bugetul pentru reconstrucție se cifrează la 712.000 de dolari.Clubul Dinamo este îndrăgit de sute de locuitori ai capitalei, care vin să practice înotul în orice anotimp. Complexul include două bazine – unul pentru copii și altul pentru adulți. Tot aici se antrenează polițiștii și sportivii profesioniști. În ultimii ani, din cauza vechimii, construcția a degradat, pe pereți și la fundație au apărut fisuri, toalete și dușurile erau avariate, iar vechiul sistem de filtrare a apei nu mai asigura eficienta necesară. „Doar din cauza fisurilor la fundație, lunar se înregistrau pierderi de peste 300 m3 de apă, iar acest lucru afecta grav bugetul instituției”, afirmă directorul Clubului Sportiv Central, Arcadie Bostan.Prima etapa de reconstrucție a început în septembrie 2018. Conform proiectului tehnic, sînt modernizate albiile bazinului mare și bazinului mic, va fi reconstruit spațiul tehnic, unde va fi instalat un nou sistem de filtrare și tratare a apei, se va face amenajarea teritoriului aferent bazinelor. Totodată, va fi instalat un nou sistem de iluminare externă. La cea de-a doua etapă de reconstrucție care va demara în vară, vor fi reconstruite toate garderobele, toaletele și dușurile, o sală de așteptare, o cafenea, o sală de sport si vor fi modernizate toate rețelele utilitare interne și externe.La proiectarea bazinului s-a ținut cont de opinia beneficiarilor, care au fost consultați printr-un experiment cunoscut sub numele de user safari, pentru ca viitoarea construcție să aibă un design universal și să fie accesibilă pentru toate persoanele, inclusiv cele cu diferite tipuri de dizabilități, dar și pentru persoanele în etate și copii. Un grup de ingineri, administrația și personalul bazinului Dinamo, părinți, reprezentanți ai Asociației „Motivație” și ai Grupului Tineretului pentru Solidaritate Interetnică au analizat aspectele tehnice, accesibilitatea fizică și informațională a bazinului, pentru a îmbunătăți proiectul de reconstrucție. Principiul de design universal a fost aplicat anterior la renovarea Oficiului Organizației Națiunilor Unite de la Chișinău , dar și a unor proiecte implementate de PNUD, inclusiv reparația sectorului de poliție nr. 1 din Sîngerei și a sectorului de poliție Buiucani din Capitală.După renovare, bazinul mare, care are lungimea de 25 de metri și lățimea de 14 metri, va dispune de șase piste pentru înotători. Lucrările se fac în conformitate cu rigorile și standardele Federației Internaționale pentru Natație, fapt care va permite organizarea pe viitor a unor competiții sportive naționale și regionale.Pînă în prezent, la șantier s-au făcut lucrări de demolare a vechii construcții, au fost consolidați pereții și fundațiile bazinelor și s-a pregătit terenul pentru instalațiile tehnice. „Proiectul de modernizare a bazinului Dinamo este unic pentru Republica Moldova. Este pentru prima dată cînd vor fi folosite plăci din inox laminat la reconstrucția albiilor, aceasta fiind una din cele mai performante și inovatoare tehnologii la scară globală”, susține Viorel Albu, manager de proiect PNUD.În conformitate cu graficul de lucru aprobat, modernizarea bazinului Dinamo urmează a fi finalizată pînă la finele anului curent.Pînă la intrarea în renovare, la bazinul Dinamo se antrenau lunar circa 800 de polițiști. Totodată, în jur de două mii de persoane își cumpărau anual abonamente pentru a practica înotul.Modernizarea bazinului Dinamo are loc în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale subdiviziunilor subordonate pentru implementarea eficientă a reformelor sectoriale”. Acesta a demarat în ianuarie 2017, cu un buget cumulativ de 2.156.253 de dolari americani, din contribuția MAI și subdiviziunilor beneficiare, precum și co-finanțarea PNUD Moldova. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea cadrului operațional și funcțional al MAI pentru implementarea eficientă, transparentă și incluzivă a reformelor sectoriale în domeniul ordinii publice, protecției civile, securității hotarelor, migrației și azilului în conformitate cu prioritățile naționale și angajamentele internaționale.