Avocată: Eliberarea lui Filat e pură aritmetică juridică

Avocata Viorica Grecu este de părere că eliberarea condiționată a fostului prim-ministru Vlad Filat nu are legătură cu factorul politic, respectiv, că nu este influențată nici de Maia Sandu, fostă prim-ministră, și nici de Igor Dodon, actual președinte.

Avocata susține că încheierea instanței are la bază o simplă aritmetică juridică, transmite NOI.md cu fererire la tv8.md.

„Este o situație care nu are nimic legat de numele lui Vlad Filat, este o pură situație juridică. Consider că în zadar se face agitație în jurul acestei chestiuni, ceea ce s-a exercitat de către acea comisie a Penitenciarului, astfel de eliberări au loc foarte des, doar că nu le cunoaște toată lumea. Astfel de comisii au loc de două or pe luna, ba mai mult, sînt situații în care administrațiile penitenciarului refuză, dar instanțele admit asemenea cereri. Este o situație absolut normal din punct de vedere procedural”, a spus Viorica Grecu, la emisiunea Politica Nataliei Morari de la TV8.

Vlad Filat a fost eliberat azi condiționat din detenție înainte de termen. Potrivit încheierii magistraților, acesta și-a ispășit două treimi din termenul de detenție la care a fost condamnat, întrucît i-a fost redusă pedeapsa de două ori.