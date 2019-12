Avem cu ce ne mîndri! Maestrul Gheorghe Mustea, triplă aniversare în 2019

Gheorghe Mustea cu adevărat se poate considera un om împlinit, mai ales că acest an îl poate cataloga ca fiind unul de aur din punct de vedere profesional.

Și nu de alta, dar în 2019, maestrul nu are una sau doua, dar are chiar 3 aniversări cu care se poate mîndri din toată inima.Așadar, să trecem în revistă cele trei deosebite sărbători:- 50 de ani de creație artistică- 30 de ani de cînd conduce Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova"- 70 de ani de la fondarea Orchestrei Simfonice Naţionale a Companiei Publice „Teleradio-Moldova"La astfel de cifre probabil că fiecare persoană din lumea muzicii și-ar dori să ajungă. Aceasta este cu adevărat o mîndrie pentru Republica Moldova.Vom mai aminti că, academicianul Gheorghe Mustea mai este deținătorul a mai multor premii și titluri:1989 − Maestru emerit al Artei din Republica Moldova.1990 − Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova.1991 − Artist al Poporului din Republica Moldova.1998 − Ordinul "Gloria muncii"2000 - Ordinul Republicii2005 - Profesor Universitar2007 - Membru Corespondent al Academia de Științe a Moldovei2012 - Membru titlular al Academiei de Științe a Moldovei2013 - Laureat al Premiului NaționalTotodată, avem marea onoare că, în anul 2017, compozitorul, dirijorul și academicianul Gheorghe Mustea a fost desemnat de Centrul Internațional Biografic din Cambridge ca fiind unul din cei mai influenți 100 de muzicieni ai lumii.Un eveniment deosebit care la fel nu poate fi trecut cu vederea a avut loc în vara acestui an. Una dintre cele mai așteptate lucrări muzicale care vine să îmbogățească patrimoniul cultural al țării, Opera " Ștefan Cel Mare ", compusă de maestrul Gheorghe Mustea , pe libretul de Constantin Cheianu , a ieșit de sub tipar în luna august 2019. De asemenea, sînt finalizare clavirul și stimele pentru toți interpreții (soliști, cor, orchestră). Astefl, Opera " Ștefan Cel Mare " este pregătită pentru a fi montată.Tot în anul 2019, a văzut lumina zilei o altă lucrare "Secvențe Efemere" pentru bas-bariton, narator și pian, scrisă după poiemele Haiku de Vasile Spinei.În același an a fost compus imnul satului Mîndrești pe versuri de Iulian Filip. Imnul a fost avizat de Comisia Națională de Heraldică și este înregistrat, conform prevederilor ligislației în vigoare la Președinția Republlicii Moldova cu denumirea "Odă satului Mîndrești".În aceieași perioadă, a înregistrat o serie de lucrări din patrimoniul național și universal cu Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Publice „Teleradio-Moldova" pentru Fondul de Aur al radioului și televiziunii.A publicat articole în presă.