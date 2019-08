Aplicarea sechestrului nu ar fi împiedicat vînzarea Aeroportului - declarație

Niciun sechestru din Moldova nu ar fi putut să împiedice vînzarea companiei Avia Invest. Concluzia aparține deputatului Dumitru Alaiba.

„Umila mea opinie care unor din voi nu o să placă, dar eu uneori spun lucruri pe care le cred, chiar dacă ele nu plac.Lumea businessului mare este cinică și nu se conduce de moralitate, ci de ceva mai concret - de cifre. Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm.Nat Rotshchild prin NR Investments Ltd nu a cumpărat aeroportul şi nimeni nu i l-a vîndut.Rotshchild a cumpărat o firmă înregistrată în Cipru care deținea 95% din Avia-Invest SRL. A fost un preț, sînt sigur, foarte atractiv, pentru că hoții își vînd prada ieftin pentru a scăpa de ea. Avia Invest este proprietarul contractului de concesiune, nu proprietarul aeroportului. La moment, Avia Invest este deținut în proporție de 95% de NR Investments Ltd.Nici un sechestru din Moldova nu ar fi oprit o asemenea tranzacție. Așa lucrează jurisdicțiile și așa lucrează businessul internațional. Cei ce s-au avîntat în declarații populiste chiar îi rog să ne mai spună cîte ceva la subiect.Odată cu această achiziție, NR Investments Ltd a preluat și riscurile la care se expunea Avia Invest. Inclusiv și în primul rînd riscul și inevitabilitatea renegocierii condițiilor de concesionare, pentru că statul nostru trebuie să își protejeze interesele. Asta am promis oamenilor în alegeri și așa este corect. Dacă noul investitor vrea relații echilibrate cu statul, va trebui să fie constructiv și corect, lucru care nu puteai să-l aștepți de la precedenții ”investitori” ascunși prin offshore-uri.Ceea ce se întîmplă, de fapt, este un scenariu clasic din Europa de Est, în care oligarhii întîi fură activele unui stat cu instituții slabe, sau le cumpără ieftin, după care aceste active sînt vîndute investitorilor credibili și hoții fac profit (după asta mulți din ei oricum înfundă pușcăria). Furi de la stat, după care vinzi unui investitor mare. Se referă la bănci, la sistemele energetice, la telecomuri, la alte obiecte mari, cum ar fi în acest caz aeroportul.Foarte multe bănci au intrat în Europa Centrală și de Est cumpărînd acțiunile unor tipi extrem de dubioși care au reușit să fure cîte ceva interesant pentru că au fost la timpul potrivit la locul potrivit.Lumina reflectoarelor trebuie să cadă peste cei care au stat prin instituții și au desenat schemele și legile ce au permis furturile, cei care au semnat contracte extrem de nefavorabile pentru stat (care acum trebuiesc renegociate), peste cei care au permis, sau chiar au ajutat furturile. Cam prea îi lăsăm în pace. I-am cam uitat, chiar. Anume ei au prejudiciat statul, anume ei au permis furtul, iar demonizarea lui Rotshchild nu va ajuta la nimic acum.”Guvernul va continua să colaboreze cu instituțiile de drept pentru a rezilia contractul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău ”, se arată în postare de pe Facebook.