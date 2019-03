Apelul OSCE privind cazul jurnaliștilor reţinuţi pe Aeroportul din Chişinău

OSCE solicită, din nou, autorităţilor din Republica Moldova să faciliteze călătoriile jurnaliştilor străini. Apelul vine după ce doi jurnalişti de investigaţie din Grecia, Aggelos Provolisianos şi Vangelis Triantis, au fost reţinuţi, miercuri seara, de Poliţia de Frontieră la Aeroportul Chişinău, şi luaţi la întrebări mai bine de jumătate de oră.

„După refuzul de intrare a doi jurnalişti greci în R. Moldova, pe 13 martie. Fac un nou apel către autorităţile din Moldova să faciliteze călătoriile jurnaliştilor străini dintr-o ţară OSCE în alta” a scris reprezentantul OSCE pe pagina de Twitter.



Amintim că cei doi jurnalişti greci au relatat reporterilor portalulului anticoruptie.md că, în timpul verificării paşapoartelor la Aeroport, au fost întrebaţi care este scopul aflării lor în Republica Moldova. „Le-am spus că sîntem jurnalişti şi am venit în scop profesional. Ni s-a spus că nu avem permisiunea să intrăm în Republica Moldova şi că avem nevoie de acreditare pentru a desfăşura activitate jurnalistică. Apoi am fost invitaţi într-un oficiu în care am fost reţinuţi timp de 30-40 de minute”, au declarat jurnaliştii pentru portalul Anticoruptie.md.



Abia după ce l-au contactat pe consulul Republicii Elene la Chişinău, Gheorghe Duca, dar şi după ce au anunţat Ministerul Afacerilor Externe al Greciei despre incident, jurnaliştilor greci li s-a permis să intre în Moldova. „Poliţiştii nu şi-au cerut scuze. Ne-au zis că de data asta avem noroc să ne permită să intrăm în ţară, însă data viitoare vom avea nevoie de acreditare”, au mai precizat Triantis şi Provolisianos.



Reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră de la Aeroportul Chişinău au declarat pentru Anticorupţie.md că a fost un control de rutină, cetăţenii greci fiind rugaţi să răspundă la mai multe întrebări.