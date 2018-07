Anunțul-bombă făcut de jurnalistul Gheorghe Gonța: Plec de la TVC 21

Jurnalistul Gheorghe Gonța a plecat de la TVC 21. Anunțul a fost făcut chiar de el pe un site de socializare, relatează Noi.md.

„Am plecat eu de la TVC21 și, prin urmare, nu mai moderez emisiunea Important. A fost bine acolo, pentru că am fost liber, am chemat la emisiuni pe cine am vrut și am discutat ceea ce am vrut eu, astfel încît telespectatorii să fie cît de cît mulțumiți.

Însă realitățile presei din Moldova m-au făcut să plec de la acest post TV.

Chiar dacă situația din țară este încordată și sînt necesare acum emisiuni pentru a înțelege mai bine ce se întîmplă și cine-i vinovat, voi sta totuși vara acasă, mă voi plimba zilnic cu Ionuț, fiul cel mare, care tot e mic, iar cu mezinul, Iustin, vom rîde împreună mereu, imaginîndu-ne că viața-i ușoară.

Iar în curînd eu voi reveni! Și vă rog să țineți minte că, oriunde voi fi, la NTV, National Geographic, PublikaTV, Cartoon Network, TV8 sau MTV ori JurnalTV, eu voi rămîne același Gheorghe Gonța, cu același stil natural de a face emisiuni, care să vă placă neapărat, dar cel mai important - eu voi rămîne liber, căci altfel eu pur și simplu nu pot fi!

Vă mulțumesc!

Și să vă văd mîndri, oameni buni!”, a scris jurnalistul.