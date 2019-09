Anunț important pentru moldovenii din Rusia Societate 4 septembrie 2019, 12:40

Cetățenii moldoveni din cîteva regiuni ale Rusiei vor beneficia de asistență consulară în cadrul programului „Ambasada vine mai aproape de tine”, notează Noi.md.

Astfel, în perioada 5 - 8 septembrie, delegația Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, condusă de către Ministrul-consilier al Ambasadei Eduard Melnic, va efectua o vizită de lucru în localitățile Surgut și Nefteyugansk.

Reprezentanții ambasadei vor avea întrevederi cu conducerea Regiunii Autonome Hantî-Mansiisk şi ale localităţilor Surgut şi Nefteyugansk, vor fi susținute mai multe acţiuni cu caracter naţional-cultural, precum şi acordată asistență consulară cetățenilor Republicii Moldova în cadrul programului „Ambasada vine mai aproape de tine”.

Astfel, cetăţenii Republicii Moldova, interesaţi de consultaţii și asistență pe dimensiunea consulară, se pot programa la următorul email: consul.moscova@mfa.gov.md

Programul consultațiilor:

- or. Surgut: 5 septembrie, între orele 17.00-20.00, la Biblioteca Centrală în numele A.S. Puşkin (str. Respubliki nr. 78/1. or. Surgut);

- or. Nefteyugansk: 7 septembrie , între orele 17.00-20.00, la Biblioteca Orășenească (Microraion 2A, blocul 8, or. Nefteyugansk).