Anunț important pentru moldovenii care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Croaţiei

Cetăţenii moldoveni care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Croaţiei trebuie să cunoască că începînd cu data de 11 martie 2019 au fost emise coduri portocaliu şi roşu de vînt, care va avea intensificări puternice la rafală, transmite Noi.md

Prognozele meteorologice pentru canalul Velebit, golfurile Kvarner şi Kvarnerić, nordul Dalmaţiei, indică o înrăutăţire a condiţiilor atmosferice, însoţită de vînt extrem de puternic, cu o viteză de pînă la 130 km/h, care creează probleme serioase în transportul maritim şi în furnizarea energiei electrice.Regiunea Rijeka, coasta de vest a Istriei şi Dalmaţia mijlocie se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu de vîntTotodată, pentru data de 12 martie 2019, regiunea Dalmaţia se află sub avertizare meteorologică cod roşu de vînt extrem de puternic, cu o viteză de pînă la 120 km/h, iar regiunea Split se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu de vînt.În situaţii de urgenţă, cetățenii moldovei aflați pe teritoriul Croaţiei, pot suna la numerele de telefon ale Ambasadei Republicii Moldova în Croația