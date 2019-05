Anual din cauza fumatului mor circa 5 mii de moldoveni

Situația la capitolul consumului de tutun este complicată la nivel mondial, dar și în Republica Moldova.

Anual, din cauza maladiilor provocate de fumat, mor circa 5 mii de persoane, ceea ce constituie 12% din totalul deceselor în Moldova. Declarația a fost făcută pentru IPN de către directorul Dispensarului Republican de Narcologie, Mihail Oprea.



Cele mai răspîndite boli cauzate de tutun sînt cele cardiace, cancerul pulmonar, maladiile cerebrale, diabetul zaharat, bolile pulmonare distructive. Cel mai des aceste maladii duc la deces.



Mihail Oprea a menționat că impactul fumatului asupra vieții copiilor și adolescenților este cu mult mai dur decît asupra maturilor. La minori și adolescenți fumatul afectează toate organele interne și sistemele. În primul rînd, este afectat creierul, căile respiratorii, sistemul cardiac etc.: „Pentru tineri fumatul este categoric interzis pentru că riscul de a face anumite maladii cornice este foarte mare”.



Potrivit directorul Centrului, instituția medicală pe care o reprezintă este gata oricînd să ofere consiliere sau tratament medicamentos fumătorilor care decid să se lase de acest viciu. Pe an ce trece, fumătorii apelează tot mai des la un medic pentru a lăsa fumatul. Dînsul crede că ei fac acest lucru pentru că „a fi sănătos este binevenit, a fi bolnav este o problemă foarte mare”.



În cadrul Dispensarului Republican de Narcologie, pe parcursul anului 2018, 500 de persoane au beneficiat de servicii pentru renunțare la fumat, circa 300 de persoane au primit tratament medicamentos a dependenței de tutun, iar circa 3 mii au primit consultații.



Pe data de 31 mai este marcată Ziua Mondială fără Tutun. În acest an, genericul zilei este „Tutunul și sănătatea plămînilor”, pentru a crește gradul de conștientizare a populației privind impactul consumului de tutun și a expunerii la fumul de țigară asupra sănătății.