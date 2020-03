Angajații Institutului de Istorie anunță proteste

Angajații Institutului de Istorie au decis inițierea unei serii de acțiuni de protest prin care să sensibilizeze opinia publică și autoritățile Republicii Moldova despre situația creată în colectiv.

Potrivit lor, domeniul cercetării și inovării în Republica Moldova cunoaște o profundă criză provocată de desființarea Academiei de Științe a Moldovei ca centru de organizare și coordonare a cercetării în țară. Angajații mai spun că guvernarea încearcă să distrugă, pe etape, Institutul de Istorie, aplicînd mecanismele concursului trucat și penuriei financiare, aceasta fiind o tentativă condamnabilă de a pune sub controlul factorului politic de moment procesul cunoașterii istorice și filosofice, transmite NOI.md cu referire la IPN.



Întruniți în adunarea colectivului, angajații au examinat situația instituției și colaboratorilor în urma desfășurării concursului proiectelor de cercetare finanțate prin intermediul Programului de Stat (2020-2023). Aceștia au constatat, în cazul Institutului, „concursul trucat de proiecte de cercetare finanțate prin intermediul Programului a condus la anihilarea colectivului de cercetători, cu consecințe ireparabile în domeniul cercetării, educației și culturii, atît în plan național cît și internațional”. Comisia de evaluare a proiectelor de cercetare a demonstrat „lipsă de responsabilitate, atitudine părtinitoare și incompetență profesională în materie de istorie și filosofie și evaluare a proiectelor”.



„Intervenția politicului în cercetare a condus la divizarea mediului academic. Autoritățile centrale (Guvernul, Președinția, actuala majoritate parlamentară) și-au tras „sub pălărie” grupuri de experți cu pregătire academică îndoielnică, care livrează o expertiză falsă pe segmente de importanță majoră pentru dezvoltarea societății și a statului. Aservirea cercetării academice de către factorii politici, departamentali (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; ANCD), subminează dramatic valoarea efortului de cercetare, aducîndu-l aproape la starea de inutilitate publică. Ingerința politică în actul cercetării istorice și filosofice menține societatea într-o situație de derivă și confuzie permanentă”, se menționează într-o declarație a Adunării colectivului Institutului de Istorie.



În declarație se mai spune că „pretinsa reformă din domeniul cercetării și inovării s-a dovedit a fi ineficientă, ca urmare a imixtiunii politicului”. „Superficialitatea cu care s-a organizat și desfășurat concursul și modul viciat de evaluare a proiectelor au agravat și mai mult criza din domeniul cercetării și inovării. Instituții de cercetare academică și colective de cercetători cu școli științifice afirmate sînt aduse în prag de dispariție. Cercetarea academică, menită să genereze prosperitate și să ofere soluții pentru dezvoltarea durabilă a societății, s-a pomenit într-o situație deplorabilă, iar cercetătorii sînt condamnați să lîncezească în mizerie și sărăcie”.



Angajații Institutului solicită abrogarea așa-zisei reforme în domeniul științei și inovării, inițiate în anul 2017, precum și revenirea domeniului cercetării și inovării sub auspiciile AȘM, prin restabilirea statutului acestea ca for al științei și culturii. De asemenea, se solicită revenirea Institutului de Istorie în cadrul AȘM, cu respectarea necondiționată a autonomiei academice și reluarea finanțării instituționale în limitele asigurării procesului de cercetare și a funcționării instituției.



Facem public faptul constituirii Comitetului de Grevă la Institutul de Istorie și adresăm colectivelor instituțiilor de cercetare apelul de a se solidariza cu acțiunile și revendicările noastre”, se mai spune în declarație.