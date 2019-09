Anchetă la Poliția de Frontieră după scandalul de la Aeroport

A fost pornită o anchetă internă la Poliția de Frontieră, după ce șeful instituției, Rosian Vasiloi, l-a anunțat pe ministrul Afacerilor Interne, Andrei Nastase, despre posibilă implicare a personalului din Sectorul Politiei de Frontiera din Aeroportul International Chișinau în mai multe nereguli.

Este vorba despre depățirea atribuțiilor de serviciu și facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat de către persoane care ocupă funcții în cadrul așa-numitului guvern de la Tiraspol.

Potrivit politiei de frontieră, ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, a dispus inițierea unei anchete care să stabilească toate circumstanțele cu privire la aceste ilegalități.

Astfel, a fost creat un grup interdisciplinar de anchetă care investighează sub toate aspectele cazul dat pentru a identifica si demantela toata schema de implicare in ultimii ani a personalului Politiei de Frontiera si tragerea la raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv din punct de vedere penal, a celor responsabili.