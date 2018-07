Amenajarea Complexului de agrement de la Ulmu, Ialoveni, finalizată

Proiectul de amenajare a Complexului de agrement şi turism din satul Ulmu, raionul Ialoveni, a fost finalizat.

O comisie specială a evaluat ieri calitatea lucrărilor şi a constatat că acestea au fost efectuate conform normelor.

Complexul de la Ulmu face parte din proiectul de dezvoltare regională „Traseul turistic în nouă localități – crearea oportunităților de investire în turism”. Suma lucrărilor recepționate este de circa 3,2 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

În cadrul acestui proiect a fost efectuată îngrădirea Complexului de agrement și ecoturism, ce cuprinde un teren cu suprafaţa de trei hectare, în nemijlocită apropiere de un lac.

Pe un hectar din acest teren au fost executate lucrări de amenajare: a fost aplicat pavajul căilor de acces, au fost construite douăsprezece foișoare, un teren sportiv, un bloc sanitar, a fost săpată și amenajată o cișmea.

Proiectul „Traseul turistic în nouă localități - crearea oportunităților de investire în turism", a fost inițiat în anul 2015. “Graţie acestui program am reuşit să renovăm mai multe destinaţii din Regiunea Centru, care vor contribui la promovarea culturii şi tradiţiilor acestei zone a ţării. Or, toate acestea constituie o încurajare şi o susţinere pentru dezvoltarea turismului autohton, care are încă multe ce propune pentru a fi descoperit”, a menţionat, solicitat de MOLDPRES, Viorel Jardan, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru.