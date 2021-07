Alexei Sancov: ”Cred că toți sportivii sînt bucuroși că Olimpiada are loc”

Înotătorul Alexei Sancov și-a bătut propriul record la 200 metri fluture – 1:57.55. Acest rezultat nu i-a adus calificarea în semifinale la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Alexei este însă fericit că a avut posibilitatea să concureze la cea de-a doua Olimpiadă din cariera sa.

–Alexei, ești mulțumit de prestația ta la Jocurile Olimpice de la Tokyo?

–Sincer să vă spun speram să mă calific în semifinale măcar la una dintre cele două probe la care am participat. Cred că pandemia mi-a dat calculele peste cap pentru că eu cel puțin 7-8 luni nu m-am antrenat în regim normal. Bazinele erau închise, iar eu înotam în ocean. Doar în ultimele luni am putut reveni la bazin și să mă pregătesc de Jocurile Olimpice. La 200 metri stilul liber am terminat cursa cu 1:47.46, iar acest rezultat este același care îl înregistram în perioada mea bună. Din păcate, acest timp nu mi-a permis să mă calific în semifinale.

–Ce impresii ți-au lăsat Jocurile Olimpice de la Tokyo?

–Sincer credeam că va fi mult mai strict. Înainte de competiție ne-au transmis că va fi foarte strict și credeam că nu voi putea ieși nici din cameră. E adevărat sîntem obligați să purtăm masca de protecție și să păstrăm distanța socială. Acomodarea nu a fost ușoară, dar cred că toți sportivii sînt bucuroși că Olimpiada are loc.