Ai copil de clasa întîi? Atunci trebuie să știi asta!

Atunci cînd merge în clasa întîi, copilul vine într-un mediu nou și capătă un alt statut, cel de elev.

Pentru ca să se integreze mai bine și să obțină succese, specialiștii le recomandă părinților să arate zilnic interes sincer față de activitățile școlare, prin discuție și verificarea temelor. De asemenea, părinții trebuie să vorbească cu învățătorul despre reușita și relațiile copilului cu semenii. Părinții nu trebuie să-și compare copilul cu alți elevi, pentru că fiecare este o personalitate, dar trebuie să-l motiveze mereu pentru învățare. Părintele trebuie să se ghideze de principiul că el este modelul de perseverență pentru copilul său. Cu aceste, dar și alte îndemnuri au venit cadrele didactice la prima ediție a Forumului „Hai cu noi în clasa I, dragi părinți și scumpi copii!”, organizat de Direcția generală educație, cultură, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN.



„Ne-am gîndit că astăzi vă putem fi de folos și în acest context am decis să lansăm acest forum educațional”, a declarat șefa Direcției educație, Rodica Guțu. Potrivit ei, părinții veniți pot afla răspunsurile la multe întrebări care îi frămîntă, legate de viitorul școlar al copilului său și de etapele pe care urmează să le parcurgă. Rodica Guțu a mai spus că pedagogii sînt într-o continuă formare pentru că ei pregătesc generațiile, care și reprezintă viitorul.



Prezent la eveniment, primarul interimar Ruslan Codreanu a apreciat interesul părinților vizavi de specificul școlarizării copiilor, astfel ca picii să meargă cu plăcere la lecții și să învețe bine. Edilul a dat asigurări că maturii, inclusiv cei din cadrul administrației publice locale se vor îngriji ca procesul educațional pentru copiii din municipiu să se desfășoare conform cerințelor actuale.



Evenimentul a întrunit peste 200 de părinți care urmează să meargă la toamnă, alături de copiii lor, în clasa întîi, iar specialiștii de profil le-au explicat aspectele psihologice în adaptarea copilului de 6-7 ani la mediul școlar și ce e bine să știe și să poată un copil care pășește pragul școlar.



Ana Vartic, șefa interimară a Direcției management preșcolar a DGETS, a declarat că la vîrsta de șapte ani copilul trebuie să utilizeze independent materialele pentru a scrie și a picta, să-și încalțe singur pantofii, să se spele pe mîini, să accepte responsabilități și să le respecte, fie individual, fie în grup. Și dezvoltarea limbajului este extrem de importantă. Copilul trebuie să-și cunoască numele, prenumele, anul nașterii, cum se numesc părinții, precum și adresa, telefonul de la domiciliu. Ei trebuie să mai cunoască anotimpurile, zilele săptămînii, să știe să compună o mică povestire, să folosească în vorbire propoziții simple corecte și să posede un vocabular activ. Pînă a veni la școală, copiii trebuie să poată memora poezii, să poată numără pînă la zece sau chiar 20, precum și să știe să deseneze, să modeleze etc.



Carolina Locoman, învățătoare, a spus că elevii trebuie abordați doar cu încurajări, răbdare și sprijin consecvent și perseverent și nicidecum cu reproșuri sau constrîngeri. Elevii trebuie lăudați pentru reușitele lor, iar momentul de învățare trebuie transformat într-o activitate plăcută și confortabilă.



Stela Baltag, învățătoare, a spus că elevii au obligația să aibă o ținută vestimentară și un exterior decent. Și deși au fost multe discuții pro și contra uniformei școlare, aceasta nu este obligatorie, însă în opinia sa, sînt multe argumente pentru introducerea obligativității acesteia. Pedagogul consideră că părinții trebuie să țină cont de cîteva criterii în alegerea vestimentației școlare și, în primul rînd, de regulamentul instituției. Părinții trebuie să țină cont de comoditatea îmbrăcămintei și să nu uite că ea este pentru un copil. Pe lîngă preferințele copilului, părintele trebuie să acorde o atenție deosebită aspectului estetic. Potrivit învățătoarei, practic în toate instituțiile de învățămînt este solicitat stilul clasic – cămașă, bluză, pantaloni, fuste etc. Unele instituții optează pentru stilul – tricou, pulovere etc. De asemenea, părinții nu trebuie să uite de orele de sport și să pregătească vestimentația corespunzătoare.



Pedagogii le-au vorbit părinților și despre importanța unui mod sănătos de viață, alegerea activităților extracurriculare, precum și despre partajarea corectă a timpului elevului etc.