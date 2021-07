Actul eroic al unui tînăr pe fundalul indiferenței și cruzimii adulților

Cititoarea Noi.md, Oxana Borsenco, a împărtășit redacției o istorie de viață dificilă prin care a trecut recent, dar care a avut, din fericire, un sfîrșit fericit. Un băiat de 15 ani, Maxim Baranov, a salvat un băiat de 19 ani care se îneca în Nistru, într-o situație dificilă cînd nimeni din mulțimea de adulți care se afla acolo nu i-a venit în ajutor.

Totul s-a întîmplat pe 25 iulie în apropierea satului Coșnița, nu departe de o tabără de copii. Maxim, în vîrstă de 19 ani, pe care salvatorul său nu-l cunoscuse mai devreme, înota în Nistru cu prietenii, într-un loc cu o adîncime mică și nu există curent puternic. Acolo erau mulți oameni, inclusiv cu copii, atît pe mal, cît și în apă. Malul era practic plin de oameni. Tînărul înota pe spate și, la un moment dat, a intrat în curent.

"Am atras atenție la acestui lucru și m-am oprit să privesc, deoarece în continuare curentul crește tot mai mult. Cînd și-a dat seama că viteza lui crește, a încercat să înoate spre mal. Probabil că încerca să se ridice în picioare pentru a găsi fundul. Dar în acel loc era deja adînc, deși era la trei metri de țărm. Probabil că, atunci cînd a simțit viteza curentului și și-a dat seama că nu ajunge la fund și nu se poate descurca, s-a panicat și a început să se scufunde. A început să țipe. Eu am alergat la mal, pentru că în acel moment stăteam în apă și am început să strig după ajutor, că el se îneacă", a spus Oxana Borsenco.Potrivit ei, lîngă băiatul care se îneca, chiar la doi pași și jumătate distanță, se afla un cuplu - un bărbat și o femeie. Ei erau pînă la piept în apă, iar Maxim se îneca la doi pași de ei. Acolo era adînc, iar curentul era deja suficient de puternic. Dar ei nici măcar nu s-au întors cu fața spre el.

"Băiatul a început să strige cu o voce sălbatică. Eu alerg pe mal și strig: "Ajutor, un om se îneacă!" Oamenii de pe mal s-au oprit și se uitau. Dar nimeni nu a încercat să reacționeze cumva. Și în acest moment, pe mal a venit eroul nostru-salvator Maxim. Fără să se gîndească, s-a aruncat imediat în apă și, în două minute, l-a tras la mal pe doilea Maxim. El desigur, înghițise deja multă apă și mult timp și-a revenit. Dar totul s-a terminat cu bine", a menționat femeia.

Ea a atras atenția că toate acestea s-a întîmplat în ochii atîtor oameni. "Era o barcă acolo, erau băieți pe barcă, sînt pur și simplu șocată... Iar cel Maxim, care se îneca, este o rudă de-a fiicei mele. Iar Maxim cel mi - oamenii cu care am venit, prieteni. Dar ei nu se cunoșteau. Și totul s-a întîmplat absolut întîmplător", a spus Oxana Borsenco.

Femeia a recunoscut că a avut un stres nebun și a remarcat actul eroic al lui Maxim, care a salvat o viață și, de asemenea, și-a exprimat regretul față de indiferența și cruzimea manifestată de alți adulți, care nu-și dau seama că oricare dintre ei ar fi putut fi în locul acelui băiat care se îneca și ar fi putut să nu supraviețuiască fără un ajutor la timp.