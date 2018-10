Actorii de teatru și spectatorii din provincie sînt adesea mai buni, decît cei din capitală

Așa-numiții artiști "provinciali" din Moldova se dovedesc adesea a fi mai interesanți, mai muncitori, mai profunzi decît unii răsfăţaţi din capitală.

În provincie spectatorii pătrund şi înţeleg accentele și subtextele, pe care nu întotdeauna le prinde spectatorul de la Chișinău.

Despre toate acestea a vorbit într-un interviu pentru Noi.md Dmitri Koev, unul dintre cei mai tineri și mai productivi regizori din Moldova, povestind despre spectacolele din afara pereților Teatrul Dramatic Rus de Stat „Anton Cehov”.

El a menţionat că a montat recent un spectacol la Ceadîr-Lunga. Premiera a avut loc la Teatrul Naţional Găgăuz "Dionis Tanasoglu". Sala a fost plină, au fost prezenți bașcanul autonomiei, primarul orașului, reprezentanți ai Ministerului Culturii.

Pentru locuitorii din Ceadîr-Lunga o asemenea premieră teatrală a devenit cu adevărat un mare eveniment cultural.

“Spectacolul a ieşit bine, mi-a plăcut ceea ce am reușit să realizez acolo. Am montat piesa „Lovuşka”(Cursa) de Robert Toma. De ce anume această piesă? Așa am convenit cu directorul teatrului. Ei montaseră și drame, și comedii, eu am propus zeci de titluri, nu credeam însă că o vor alege anume pe aceasta. Eu mizam pe Vampilov, pe alți autori contemporani, ei au ales însă «Cursa», comedia-detectiv. După cum mi s-a explicat, la teatrul lor nu a mai fost montată o piesă-detectiv”, a povestit Dmitri Koev.

“Nu cunoșteam acest colectiv și am fost plăcut surprins, cînd am descoperit că acesta este un teatru profesionist, de nivel înalt. Am văzut galeria lor de festivaluri, ei merg în Turcia și Azerbaidjan mai des decît în Europa, căci acolo își pot demonstra lucrările în limba găgăuză. Pe scurt, sînt profesioniști veritabili. Începînd cu faptul că nu întîrzie la repetiții, sînt disciplinați, cunosc textul, sînt receptivi la obiecțiile regizorului. Cred că premiera a fost una reușită! Acum vor traduce spectacolul în găgăuză și sper ca spectacolul să aibă o viață lungă. Iar noi, probabil, ne vom continua colaborarea: mi-a plăcut să muncesc cu ei, lor le-a plăcut să lucreze cu mine”, a subliniat Dmitri Koev.

“Orice artist are nevoie de aer, și nu pentru că s-a plictisit sau nu-i mai place la propriul teatru, dar, periodic, trebuie să schimbi optica, să muncești în alte locuri. Acum ne-am înțeles cu Dmitri Ahmadiev, regizor-șef al Teatrului din Tiraspol ”Nadejda Aronețkaia”, să montăm piesa comediografului italian Eduardo de Filippo «Cilindrul». La moment teatrul este în reparație capitală, acolo se schimbă scena, iar după finisarea lucrărilor voi merge la ei să montez un spectacol pe scena renovată. Probabil, prin februarie anul viitor”, a povestit regizorul.

Vorbind despre atitudinea oamenilor față de "teatrul provincial" Dmitri Koev a remarcat că cel mai adesea oamenii își imaginează că în provincie teatrul este un fel de cerc dramatic. De facto, s-ar putea să fie tocmai invers! De exemplu, să luăm același exemplu al teatrului din Ceadîr-Lunga. Nu aș recomanda nimănui să privească de sus cercurile dramatice, adesea din ele ne vin maeștri foarte talentați. Și așa-zișii artiști ”provinciali” adesea pot fi mai interesanți, mai muncitori, mai profunzi decît unii alintați din capitală”, a subliniat regizorul Teatrului Dramatic Rus de Stat „Anton Cehov”.

Iată acum spectacolul meu se joacă în Găgăuzia, este preconizată montarea unui alt spectacol în Transnistria, recent am prezentat la Bălți un alt spectacol – „Duraki” (Proștii) după piesa lui Neil Simon.

„Şi pentru că tot vorbim despre provincialism. Acolo spectatorii detectau accentele și înţelegeau subtextul, pe care nu întotdeauna le recepţionează spectatorul de la Chișinău. Este o piesă foarte filosofică, o parabolă, eu am fost uimit de felul cum a fost primită aceasta de publicul de la Bălți. Ei au văzut în ea ceva ce ţine de propriile lor persoane, așa de atent ascultau, așa de frumos aplaudau… Deja după spectacol s-au apropiat niște elevi, ne-au rugat să ne fotografiem împreună, iar unul dintre ei ne-a întrebat: «Ați venit de la Moscova?». Pe de o parte e păcat că nu știau de unde am venit, iar pe de alta ne-a fost plăcut că ne-au apreciat nivelul ca fiind unul atît de înalt. Eu însă am înțeles că trebuie să mergem mai des prin țară. Nu doar că ”ducem arta în mase”, ci avem şi posibilitatea de a comunica, de a cunoaște oamenii, a înțelege cu ce respiră și ce fel de viață duc în provincie. S-a dovedit că e foarte interesant!” a conchis Dmitri Koev.