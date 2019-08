A fost lansată o campanie dedicată aniversării a 660 de ani de la întemeierea Moldovei (VIDEO)

„Să păstrăm memoria strămoșilor noștri și identitatea moldovenească”, cu acest mesaj a luat start campania de informare dedicată marcării, în anul curent, a 660 de ani de la întemeierea statului moldovenesc, notează Noi.md.

Campania inițiată de Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” a fost lansată în mod simbolic pe 27 august, de Ziua Independenței, și are drept scop promovarea patriotismului și atașamentului față de valorile naționale în rîndul cetățenilor.„În 2019 se împlinesc 660 de ani de la întemeierea statului moldovenesc, conform documentelor atestate din anul 1359. Poporul moldovenesc este unul dintre puținele popoare care are o istorie atît de îndelungată în Europa, care are țară atît de mult timp; este un popor cu istorie, tradițiile și valorile sale. Noi am dorit să lansăm o campanie prin care să atragem atenția asupra acestor date importante din istoria noastră, să arătăm că noi sîntem o țară care venim din vechime și trebuie să mergem înainte, să dăinuim în timp, să aducem bunăstare, siguranță dar și mîndrie cetățenilor țării noastre”, a declarat pentru portalul nostru Dumitru Roibu , liderul mișcării „Urmașii lui Ștefan”.În cadrul campaniei, tinerii activiști au împărțit trecătorilor pliante informative cu cele mai importante date istorice despre întemeierea statului moldovenesc.„Haideți să arătăm lumii întregi și nouă înșine că avem memorie istorică, că știm cine sîntem, de unde venim și că avem voința de a ne păstra independența și statalitatea, care are deja 660 de ani. Să ne păstrăm memoria strămoșilor moldoveni și să identitatea noastră moldovenească pentru urmași”, este îndemnul tinerilor de la „Urmașii lui Ștefan”.