A fost depusă o cerere de arestare a fostului judecător Ceaus

Biroul Anticorupție a depus în instanța de judecată o cerere de arestare a fostului judecător. Avocatul lui încearcă retragerea dosarului de la NABU din Ucraina.

Pe 4 august, Curtea Supremă Anticorupție va examina solicitarea NABU privind alegerea pedepsei pentru fostul judecător Nicolai Ceaus, s-a anunțat pe site-ul curții luni, 2 august, transmite Noi.md.

"Examinarea acestei solicitări a fost începută la 1 august 2021, însă, din cauza absenței suspectului, ședința de judecată a fost amînată pînă la 4 august 202, ora 14:00", se arată în mesaj.

În același timp, numele judecătorului nu este indicat, dar este clar că este vorba despre Ceaus. La rîndul său, avocatul său Rostislav Kravets spune că investigarea cazului Caus poate fi luată de la NABU.

"Am pregătit deja o petiție la Biroul Procurorului General pentru a schimba competența cazului NABU. Adică, Ceaus are acum două statute: primul este un suspect în cazul NABU, iar al doilea este de victimă în cazul răpirii sale. În prezent el nu este redeținut ... Am fost surprins de faptul că SBU l-a luat sub protecție", a spus Kravets.

El și-a explicat cererea de a retrage cazul de la NABU prin faptul că persoana care a încercat să-l mituiască pe Ceaus a fost numită într-o funcție înaltă în NABU. Prin urmare, din cauza conflictului de interese, ofițerii anticorupție nu pot investiga acest caz.

Reamintim că judecătorul Ceaus care a fost răpit din Chișinău în primăvară a fost găsit săptămîna trecută în satul Mazurovka, Regiunea Vinnița. Curînd după aceasta, NABU a cerut predarea acestuia lor.

Mai tîrziu, ofițerii NABU au venit după Ceaus la clădirea SBU de pe strada Malopodvalnaya și au publicat un videoclip cum urmăresc mașinile SBU prin Kyiv.

Serviciul special a recunoscut că fostul judecător este la ei. Ei susțin că el însuși a cerut să cheme anume SBU.