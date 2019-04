7 aprilie este marcată Ziua Mondială a Sănătății

„Acoperirea universală cu servicii medicale - pentru fiecare și oriunde” este genericul Zilei Mondiale a Sănătății, marcată anual la 7 aprilie, marcînd astfel importanța accesului tuturor la servicii esențiale de sanătate, indiferent de statutul economic sau social, de vîrstă sau de rezidență.

Accesul la servicii esenţiale de sănătate de calitate şi la protecţie financiară în procesul de accesare a acestor servicii îmbunătăţesc sănătatea populaţiei, cresc speranţa de viaţă, protejează ţările de apariţia unor epidemii, reduc sărăcia şi riscul de foamete, creează locuri de muncă, susţin creşterea economică şi egalitatea de gen. Ţările care investesc în acoperirea universală cu servicii de sănătate îşi asigură o dezvoltare sănătoasă a capitalului uman naţional.În Republica Moldova, asigurarea obligatorie de asistență medicală reprezintă instrumentul financiar pentru facilitarea atingerii acoperirii universale prin sporirea finanţării, îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate, reducerea plăţilor informale şi utilizarea eficientă a fondurilor în sănătate.Persoanele încadrate în sistemul sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală beneficiază de toată gama de servicii oferite la cele şase niveluri de asistenţă medicală (urgentă prespitalicească, primară, de ambulatoriu, spitalicească, serviciile medicale de înaltă performanţă, îngrijirile comunitare şi la domiciliu) prevăzute în Programul unic al AOAM. Totodată, asistenţa urgentă prespitalicească şi cea primară sînt acordate şi persoanelor neasigurate, iar în cazul maladiilor social-condiţionate, precum tuberculoza, afecţiuni oncologice, psihiatrice, HIV/SIDA, maladii infecţioase, cei neasiguraţi beneficiază gratuit şi de asistenţă medicală specializată de ambulatoriu şi de cea spitalicească.De asemenea, populația beneficiază, din fondul asigurărilor medicale, de intervenţii chirurgicale în cadrul altor programe speciale, cum ar fi „Protezări vasculare”, „Chirurgie endovasculară”, „Neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale”, iar începînd din 2014, sînt acoperite şi cheltuielile legate de operaţiile de transplant de organe, ţesuturi şi celule. Anul trecut au fost efectuate 92 de operaţii de transplant, pentru care au fost alocate circaa 14 milioane 500 de mii de lei.În scopul asigurării accesului populaţiei la servicii de reproducere umană asistată medical, începînd din 2017, sînt finanțate de CNAM şi procedurile de fertilizare in vitro pentru cuplurile în care ambii parteneri sînt asigurați medical.Pe parcursul anilor a fost facilitat accesul populaţiei şi la medicamente compensate, fiind extins atît numărul de preparate, cît şi spectrul de patologii tratate cu acestea. Prescrierea medicamentelor compensate este efectuată nu doar în tratamentul de durată în condiții de ambulator, ci şi în cel episodic făcut în staționare de zi, cabinete de proceduri sau la domiciliu. Cheltuielile pentru preparatele compensate au constituit, anul trecut, în jur de 524 milioane de lei, faţă de peste şapte milioane alocate în 2005, an în care medicamentele au fost compensate în premieră de CNAM.Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va susține, motiva și ghida, pe parcursul anului 2018, țările membre să-și asume angajamente față de acest obiectiv în acoperirea universală cu servicii de sănătate prin: împărtășirea experiențelor diferitor țări, oferirea instrumentelor pentru un dialog structurat pe plan intern sau susținerea unor astfel de eforturi în alte țări etc. Prestarea serviciilor medicale cu adevărat universale necesită o trecere de la proiectarea sistemelor și instituțiilor de sănătate în jurul bolilor, către serviciile de sănătate proiectate în jurul sănătății și bunăstării oamenilor.Ziua Mondială a Sănătăţii 2018 este la cea de a 70-a ediție. În 1948, OMS a găzduit prima întrunire la nivel mondial dedicată sănătăţii, în cadrul căreia s-a hotărît aniversarea, la 7 aprilie a Zilei mondiale a sănătăţii. OMS este o instituţie specializată a Naţiunilor Unite, fiind creată la 22 iulie 1946, cu sediul la Geneva.