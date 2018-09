4 pași cum să îți cresti inteligența financiară și să ai o viață stabilă

Cresterea IQ-ului financiar ar trebui sa fie preocuparea numarul 1 a oricarei persoane care isi doreste o viata linistita si lipsita de griji.

Cat de multi bani castiga lunar/anual o persoana este mai putin important decat suma care ii ramane la finalul perioadei respective, dupa ce si-a satisfacut toate capriciile.



Concluzia pe care putem s-o tragem este una extrem de simpla si lipsita de orice echivoc: oricat de multi bani faci lunar poti intotdeauna sa cheltui si mai mult. Iar exemplele sunt usor de observat: nu de putine ori am descoperit persoane pe care le consideram bogate ajungand la fundul sacului la doar cateva luni dupa ce si-au pierdut job-ul bine platit sau au renuntat la sportul care le asigura o suma frumusica.



Desi au stiut sa faca bani multi, acesti oameni n-au fost niciodata preocupati sa invete si cum sa-i si gestioneze, cu alte cuvinte nu si-au dezvoltat IQ-ul financiar.

Inainte de a trece in revista cativa pasi simpli, pe care ii poate face absolut oricine isi doreste cu ardoare stabilitatea financiara, trebuie sa stiti care este secretul numarul 1 al acumularii de avere: lunar sa cheltuiti mai putin decat castigati.

Simplu nu-i asa? Si nimic nou, puteti spune. Si totusi, foarte putini oameni reusesc sa faca asta. Insa ca orice skill, si gestionarea banilor se poate invata, iar dupa o vreme totul poate fi floare la ureche. Iata pasii pe care analistii in finante de la thesite.org ni-i recomanda:

Imprumuturile. Este foarte importnat sa evitati sa cumparati produse pe credit. Daca sumele pe care le veti achita lunar par destul de mici, faceti un calcul si o sa descoperiti ca pe termen lung platiti mult peste pretul pe care l-ati fi dat in cazul in care plateati cash. Este bine stiut ca rata dobanzilor in cazul acestor credite este mult mai mare decatcea pentru un credit obisnuit si nu de putine ori va veti trezi ca nu mai puteti face fata ratelor prea mari. Primul pas care trebuie facut pentru ca bugetul vostru sa se insanatoseasca este sa achitati cat mai repede aceste credite. Trebuie sa scapati de aceste bombe cu ceas inainte de a incepe sa economisiti sau sa investiti pentru ca veti scoate multmai multi bani din buzunar pentru a achita datoriile decat eventualele dobanzi pe care le-ati primi la economiile voastre.

Bani pentru urgente. Odata scapati de creditele de consum, urmatoarea miscare este aceea de a va crea un fond de rezerva. Asa numitii bani albi pentru zile negre. O perioada grea, precum cea de acum se poate repeta oricand in viitor. Tocmai de aceea ar trebui sa aveti un fond de rezerva in care ceva neasteptat s-ar putea intampla: spre exemplu sa fii concediat, aparitia unei probleme neasteptate in familie sau sa fii nevoit sa repari ceva in casa. In asemenea momente banii aflati intr-un cont pe care il puteti lichida usor ar putea face diferenta dintre viata si moarte. In plus, pentru acei bani banca va va da o dobanda oricat de mica ar fi ea. Ideal banii din cont ar trebui sa va ajunga satraiti fara a va modifica stilul de viata macar 6 luni in cazul in care ati ramane fara slujba din cauza disponiblizarilor. Chiar daca salariul vostru este scazut si nu va permite sa economisiti lunar o anumita suma de bani, incercati ca macar odata la doua luni sa puneti un ban deoparte.

Investitii si conturi de economii. Acum sunteti pe calea cea buna: nu doar ca ati reusit sa scapati de datorii ci chiar aveti chiar si un fond de rezerva pentru situatii neprevazute. Este momentul sa va ganditi si la investitii. In functie de profilul vostru pshihologic veti opta pentru investitii mai putin riscante sau cu un grad de risc mai ridicat. Puteti opta pentru anumite conturi scutite de taxe, depozite bancare sau chiar fonduri de pensii. Niciodata nu este prea devreme pentru a investi intr-un cont de pensii privat.

Investitii riscante. Avand o fundatie financiara stabila puteti trece la urmatorul nivel: Piata de capital. Aici puteti cumpara actiuni la diferite firme. Insa nu pierdeti din vedere urmatorul fapt: desi ati putea face mult mai multi bani decat oriunde in alta parte la fel puteti sa va pierdeti capitalul de pornire intr-un timp foarte scurt. Tocmai de aceea este bine ca inainte de a intra pe burse sa va faceti temele si sa aveti o strategie de investitie pe care s-o respectati in totalitate.