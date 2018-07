10 la sută din funcţiile de magistrat sînt vacante

Instanţele din ţară, în special cele raionale, continuă să ducă lipsă de magistraţi. În prezent, 10 la sută din funcţiile de judecători sînt vacante.

De exemplu, o situaţie mai complicată este în Leova, acolo unde activează un singur magistrat. În această perioadă lipseşte însă şi acesta, pentru că e plecat în concediu. Funcţionarul este înlocuit de preşedintele interimar al Judecătoriei Cimişlia care, de cîteva ori pe săptămînă, parcurge cîteva sute de kilometri pentru a examina dosarele locale. Mai mult, volumul de lucru este de trei ori mai mare, decît norma recomandată.



"Ne străduim să stabilim şedinţe pe tot parcursul zilei, ca să nu facem navete şi să avem şedinţe stabilite şi la Cimişlia şi la Leova. Avem şi peste 17 şedinţe stabilite, în dependenţă de complexitate", a menţionat Sofia Aramă, preşedinte-interimar al Judecătoriei Cimişlia.



În total, în instanţele din ţară sînt 48 de funcţii vacante de magistrat. Dintre acestea, şase locuri sînt în Judecătoria Chişinău, iar restul în instanţele teritoriale. Unele posturi nu sînt ocupate de ani buni, din lipsă de candidaţi, afirmă preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu.



"În Vulcăneşti, activează de aproape opt ani o singură persoană, pe cînd conform legii trebuie să fie trei persoane. Majoritatea care sînt stabiliţi doresc în Chişinău, sînt legaţi de locul de trai, dar în raioane sînt mai puţini candidaţi", a precizat Victor Micu, preşedinte CSM.





Micu susţine că acest lucru afectează şi calitatea examinării dosarelor: "Automat cînd un judecător are spre examinare 10 dosare pe zi este una, cînd are spre examinare 20 şi mai mult este altă situaţie. Suferă şi calitatea în primul rînd."În schimb în Capitală lupta pentru fotoliul de judecător este aprigă. De exemplu, 16 magistraţi au aspirat la un post la Curtea de Apel Chişinău şi doar doi au fost aleşi de CSM."Am sperat la promovare, creştere, am început activitatea de grefieră, am fost asistent judiciar, fiecare cred că speră la o avansare şi la o creştere în viaţă", a explicat Olga Cojocaru, magistrat Judecătoria Buiucani.În prezent, judecătorii nu pot fi obligaţi să activeze în instanţele din teritoriu, însă CSM propune ca de acum încolo magistraţii începători să fie repartizaţi, prin lege, în judecătoriile unde sînt locuri vacante."Persoanele care absolvesc Institutul Naţional de Justiţie să fie într-un fel obligaţi să activeze unde sînt locuri necesare", a conchis Victor Micu, preşedinte CSM.În prezent, în cele 42 de judecătorii activează peste 460 de magistraţi.