Ungaria se retrage de la Eurovision Showbiz 29 noiembrie 2019, 03:31

Ungaria nu va participa la ediţia din 2020 a Eurovisionului, existînd speculaţii că decizia a fost luată pentru că acest concurs de interpretare ar fi „prea gay” pentru guvernul de extremă dreapta a lui Viktor Orban şi pentru şefii televiziunilor publice, relatează The Guardian.

Deşi autorităţile de la Budapesta nu au oferit niciun motiv oficial pentru retragerea din concurs, decizia vine după o accentuarea a retorice homofobe în Ungaria, acolo unde prim-ministrul Viktor Orban a lansat o politică pentru ajutorarea „familiei tradiţionale” şi pentru creşterea natalităţii.

La începutul acestui an, preşedintele Parlamentului Ungariei a pus semnul egal între adopţiile de către cupluri de acelaşi sex cu pedofilia, în timp ce o televiziune pro-guvern a numit Eurovisionul o „flotilă de homosexuali” şi a spus că prin neparticipare, sănătatea mentală a Ungaria va fi mai bună.

Homofobia a ajuns la cote din ce în ce mai mari în Ungaria în ultima vreme. Preşedintele Parlamentului a declarat, de asemenea, că există şi „homosexuali normali, care înţeleg că sînt fiinţe inferioare şi încearcă să se integreze în societatea, dar nu cred, neapărat că sînt egali cu ceilalţi”.

Televiziunea publică din Ungaria se află sub controlul direct al Guvernului şi a fost un instrument important prin care Viktor Orban a reuşit să îşi răspîndească mesajele anti-imigraţie şi anti-europene. Din acest motiv, există speculaţii conform cărora televiziunea a luat această decizia la iniţiativa lui Orban.