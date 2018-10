Un moldovean va cînta la concertul anual de Crăciun de la Vatican

Cîntăreţul de origine moldovenească Mihail a fost invitat la concertul anual de Crăciun de la Vatican, care va avea loc anul acesta pe 15 decembrie.

Concertul anual de Crăciun de la Vatican a ajuns la cea de-a 26-a ediţie, iar evenimentul a găzduit de-a lungul anilor artişti precum Patti Smith, Bryan Adams, Al Bano, Tom Jones şi Lauryn Hill.



Mihail a fost invitat să cînte piesa "Who You Are" atît în finala emisiunii "The Voice", cît şi în cadrul emisiunii "Che Tempo Che Fa" a postului de televiziune Rai 1, cel mai bine cotat talk-show din Italia din punct de vedere al audienţelor, urmărit de 4 milioane de telespectatori în timpul interpretării live.