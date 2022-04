Trupa „Metallica” a donat 500.000 de dolari în sprijinul poporului ucrainean

Fondurile au fost trimise organizației non-profit World Central Kitchen, care asigură cu hrană refugiații ucraineni.

Renumitul baterist Lars Ulrich, care e și co-fondator trupei „Metallica” a comentat donația. Acesta și-a exprimat admirația față de World Central Kitchen și liderul acesteia, bucătarul José Andrés, pentru munca depusă. Organizația face tot posibilul ca să facă față crizei umanitare.

„Suntem inspirați, încântați și mândri că susținem echipele lor, care se află în șase țări europene, ajutând milioane de ucraineni forțați să-și părăsească casele”, a spus Ulrich.

Metallica are în plan să adune în următoarele două luni un milion de dolari în sprijinul refugiaților.

