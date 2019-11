Trupa Alternosfera a avut un concert la Hala "Moldova Film"

Atmosferă incendiară la Hala "Moldova Film". Cu sunet de calitate, lumini și proiecții video, legendara trupă rock ”Alternosfera” a susținut un concert inedit denumit generic ”Postscriptum din Babel”. Mii de oameni au ascultat pe viu noile piese din ultimul album a artiștilor ”Arhitectul din Babel”.

”De la 15 ani e o parte din sufletul meu. O ascult foarte des și foarte tare îmi place, pentru că îmi intră în suflet și în creier. ””Este o trupă minunată și atmosfera este foarte nice! Cântecele lor oferă un vibe anumit și e alternativ, e ceva diferit, ceva pentru suflet.””Ador acești băieți și le ascult piesele de vreo 10 ani. Îmi place felul lor de a fi, cum concertează și muzica lor, de o calitate înaltă. Băieții sunt bravo!””Suntem foarte fericiți să fim parteneri a acestui mega concert. Piesele ”Alternosferei” sunt în play listul Radio One și mereu am încercat să susținem formațiile autohtone, mai ales de așa nivel. Vom avea în curând o emisiune cu Alternosfera. Este vorba de o sesiune live cu Alternosfera by Radio One. Curând vor apărea mai multe detalii, despre lansarea și premiera acestei sesiuni live. Rămâneți pe pagina noastră, ascultați Radio One - unicul post radio rock din țară”, a declarat Călin Roșca, director programe ”Radio One”.”Ce o să fie mai departe? Noul album. De vreo lună, lucrăm în repetiții, compunem piese. Avem deja vreo patru, cinci scrise. Suntem acum în faza de concepere. Deci noi trăim cu muzică, trăim din muzică, facem muzică și o să continuăm în același regim atâta timp cât cosmosul, spațiile pe unde brăzdează Elon Musk ne generează idei și ne trimite semnale - Alternosfera te cheamă, Alternosfera te îndrumă punct”, a zis Marcel Bostan, solist Alternosfera.