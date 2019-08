Rolul lui Michelle Obama va fi jucat de Viola Davis

Viola Davis va interpreta rolul lui Michelle Obama în seria First Ladies, produsă de reţeaua Showtime, anunţă platforma Deadline.

Davies este şi producătoare executivă a seriei aflate în stadiul de dezvoltare.Episoadele cu durata de o oră se petrec în Aripa de Est a Casei Albe unde au fost luate de-a lungul timpului cele mai importante decizii de la cel mai înalt nivel al politicii americane. Primul sezon al seriei se concentrează asupra unor figuri ca Eleanor Roosevelt, Betty Ford şi Michelle Obama.Viola Davis, născută în 1965, este o actriţă americană care s-a remarcat prin prestaţiile ei pline de încărcătură dramatică din filmele "Trafic" (2000), "Antwone Fisher" (2002) şi "Solaris" (2002). Performanţa ei din drama "Îndoiala/ Doubt" (2008), în care apare doar opt minute pe marele ecran, i-a adus o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cea mai bună actriţă într-un rol secundar". A cîştigat Premiul Oscar pentru rol secundar pentru prestaţia din pelicula ”Garduri/ Fences” (2016), în regia lui Denzel Washington.Actriţa a fost recompensată cu două premii Tony, un trofeu Obie şi unul Theater World. Este prima actriţă de culoare care a cîştigat un trofeu Emmy pentru rol principal într-un serial dramă şi prima actriţă afro-americană laureată de cinci ori la ceremonia Premiilor Screen Actors Guild.A jucat în cîteva filme cu succes de casă, precum "Syriana" (2005), "Jocuri la nivel înalt/ State of Play" (2009), "Mănîncă roagă-te iubeşte/ Eat Pray Love" (2010) şi "Culoarea sentimentelor/ The Help" (2011).Revista Time a inclus-o în listele de 100 cei mai influenţi oameni din lume în 2012 şi 2017.