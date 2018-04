Renumitul Dj Avicii a murit

Dj-ul și producătorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri după amiază în Oman, a anunțat impresarul starului.

DJ-ul avea 28 de ani.

„Cu profund regret anunțăm pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman vineri după-amiază, 20 aprilie. Familia este devastată și cerem tuturor să respecte nevoia de intimitate în această perioadă grea. Nu vor mai fi făcute alte comentarii”, a anunțat impresarul starului.

Detalii legate de decesul muzicianului nu sînt încă cunoscute. În trecul, muzicianul s-a luptat cu dependența de alcool, fiind spitalizat de două ori.

A lucrat cu Madonna, Coldplay sau David Guetta și a urcat de două ori pe locul al treilea printre cei mai buni DJ din lume, în 2012 și 2013, potrivit „DJ Magazine”.

Înainte de a-și anunța retragerea din muzică, starul se număra printre cel mai bine plătiți DJ din lume, cîștigînd 28 de milioane de dolari în 2014, potrivit Forbes.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sînt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).