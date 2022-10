Radu Sirbu & Sianna, au lansat împreună o piesă de dragoste, întitulată ,,Dacă Tu Rămâi”

Unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din showbizul autohton, Sianna & Radu Sîrbu, au lansat împreună o piesă de dragoste, întitulată ,,Dacă Tu Rămîi”, menită să scoată în evidență cele mai intense sentimente pe care acest cuplu a reușit să le păstreze de-a lungul timpului.

Radu Sîrbu – Unul din membrii legendarei trupe O-Zone deja de mai bine de douăzeci de ani formează un cuplu cu Sianna (Sirbu Ana). Cei doi nu sînt la prima colaborare, eu au mai lansat împreună piese precum „O Inima La Doi”, „Hello”, „Rain Falling Down” sau „Love Is Not A Reason To Cry”.

Radu Sîrbu „Publicul nostru așteaptă mereu de la noi piese împreună. Nu-mi dau seama dacă e vorba de compatibilitatea vocilor sau de povestea noastră de dragoste dar trebuie să recunosc că se lucrează mult mai bine cînd povestea de dragoste trece dincolo de piesă și studioul de înregistrări. E o energie specială pe care un cuplu o poate transmite într-o piesă și sînt sigur că cei care o vor asculta piesa o să capteze această energie muzicală ”

"Suntem unul din cuplurile asumate. NU pretindem că avem o relație perfectă dar cu siguranță avem o relația frumoasă, demnă de un scenariu de film. Am trecut prin multe împreuna, ne-am ținut de mînă fiind copii. Ne-am maturizat și învățat împreună totul despre viață. Ne-am despărțit și ne-am sufocat unul fără altul zeci de ori. Am devenit părinți împreună și am învățat să împărțim responsabilități. Am aflat că perfecțiunea e un mit și că doi oameni nu trebuie să fie perfecți că să formeze un cuplu puternic, așa că merge, împreună pe acest drum plin de imperfecțiuni și clădim împreună o viață frumoasă. Muzica este cumva un mare dar oferit iubirii noastre din partea universului. Exact cum am spus și scris în piesă, timpul păstrează amintirea, iar pozele sînt doar dovezi...” a declarat Sianna.

Piesa ,,Dacă Tu Rămîi” este compusă și produsă de cei doi artiști și beneficiază de un “mood video” care poate fi urmărit YouTube.