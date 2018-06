Piesa unui interpret din Moldova, care pare a fi cîntată de Carla's Dreams (VIDEO)

Interpetul Theurs a lansat zilele acestea o piesă nouă intitulată „Înapoi”.

Versurile fac trimitere la o povestea de dragoste eșuată, iar muzica te trimite involuntar cu gîndul la cunoscuta formație Carla's Dreams. Piesa încărcată acum două zile pe YouTube a adunat peste 1000 de vizualizări.

„Nu am ca scop să ajung un artist foarte vestit. Scopul meu e să fim o familie cît mai mare de URȘI, dar ca să îmi continui activitatea am nevoie să simt că faceți parte din familia mea. Tu poate crezi că o distribuire, un like sau un comentariu nu prea contează, dar defapt fiecare interacțiune cu postările de pe această pagină mă motivează să îmi continui activitatea.

Fii alături de mine!”, scria interpretul pe pagina sa de facebook acum patru luni cînd lansase o altă piesă - „Om”

Publicăm mai jos piesa nouă a lui Theurs - „Înapoi”.