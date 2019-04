O nouă surpriză de la The Motans și Irina Rimes (VIDEO)

The Motans și Irina Rimes au pregătit o nouă surpriză pentru admiratorii săi, informează Noi.md.

„Poem este o piesă pe care am scris-o cu mare drag. La filmări a fost o energie aparte, ne-am simțit foarte bine cu toții. Este al doilea featuring cu Irina și cred că a ieșit ceva tare frumos! Sper că publicul se va regăsi în mesajul acestei melodii și că aceasta va aduce zâmbete pe buzele multora”, a declarat Denis Roabeș, artistul The Motans.

După melodia ”Prea fin, prea dulce” și ”Cel mai bun prieten” artiștii lansează videoclipul pentru melodia ,,Poem”. Cei doi artiști joacă rolul a doi tineri îndrăgostiți.„Îmi place să lucrez cu Denis. Îmi place să-i cînt versurile. Când am auzit piesa, am știut că voi cânta pe ea, am simțit de la început. Sper să vă placă și vouă cum ne plac și nouă atât piesa, cât și clipul video”, a declarat și Irina Rimes.Cum îți pare noua melodie a artiștilor Moldovei?