O artistă îndrăgită de le noi, „Cetățean de Onoare” al satului natal

Interpreta Victoria Lungu a devenit „Cetățean de Onoare” al satului ei natal – Grinăuți. Cu această ocazie, a dedicat o piesă satului, informează shok.md.

„E un sat foarte micuţ de pe malul rîului Răut. Dar eu mereu mă laud, spun că satul meu, Grinăuţi, e cel mai deosebit sat, prin faptul că doar eu am putut purta căciula lui Guguţă. Sunt foarte fericită că, în sfîrşit, după atîţia ani… Acest titlu mi-a dat o responsabilitate, mi-a dat un pic de putere şi le mulţumesc. Atunci cînd m-au sunat şi mi-au spus, am avut emoţii, am plîns. Am dedicat şi o piesă satului meu”, a spus Victoria, în cadrul emisiunii „Prima Oră” de la Prime TV.