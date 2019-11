Motivul pentru care fiica Vicoriei Lungu s-a despărțit înainte de nuntă

Tînăra fashionistă Valeria Lungu trebuia să fie măritată deja. Declarația îi aparține mamei sale, cîntăreața Victoria Lungu.

Tot ea a mai dezvăluit că nu a vorbit cu fiica sa jumătate de an după ce aceasta s-a despărțit de iubitul care urma să-i fie soț.

„Eu sînt o mamă care ştie foarte atent s-o ghidez şi ea nu simte cum îi schimb drumul. Psihologic eu o cunosc şi eu foarte atent lucrez cu mintea ei şi îi spun că uite eşti acum aici, trebuie să te axezi. Ea trebuia să fie măritată deja în această vară, toată lumea ştia. Nu sînt mîndră de aceea că eu am desfăcut această căsătorie, dar eu ştiam că nu este cel mai bun lucru pentru ea să se mărite acum. Pentru că ea abia a ajuns pe val, abia a început să muncească şi dacă se mărita, evident că făcea un copil, erau alte drumuri”, a spus Victoria la emisiunea „Iubeşte Viaţa” de la TV8, transmite Noi.md cu referire la Zugo.

Cît despre fostul iubit al fiicei sale: „A fost un băiat extraordinar, l-aţi văzut, l-aţi urmărit şi la „Bravo, ai stil”, pentru că a fost cu ea în emisiune, a susţinut-o, doar că aveau drumurile un pic diferite. Eu am fost foarte atentă la ce și cum, am dus-o aşa ca să se despartă şi pînă acum suferă. Da, mie îmi pare foarte rău. Dar acum ea îmi zice: „mamă, mulţumesc!”. Pentru că el imediat a intrat în altă relaţie, ea a început să meargă să muncească foarte mult, e foarte invitată acum pe la toate evenimentele din ţară. Noi nu am vorbit cu ea jumătate de an, era supărată pe mine, şi pentru mine a fost foarte cruntă această experienţă. Pînă la urmă, ea şi-a dat seama că am avut dreptate, a avut de ales între mine şi el”, a mai spus artista.