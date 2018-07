Moldovenii – cîștigătorii prestigiosului concurs „Slaveanskii Bazar – 2018”

Interpreții moldoveni au devenit cîștigători ai unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale de muzică.

Pentru prima oară în 27 de ani un interpret din Moldova a cîștigat marele premiu al concursului „Slaveanski bazar – 2018”, a declarat în cadrul unei conferințe susținute la Centrul de presă Sputnik Moldova reprezentantul oficial al Festivalului, Artist al Poporului în RM Constantin Moscovici.

Interpretul Marcel Roșca a reprezentat la concurs România, fiind originar din Chișinău.

„Este un sentiment deosebit pentru mine. Moldova de nenumărate ori a luat locul întîi. Încă nu a mai fost așa ca cineva să cîștige marele premiu. Lupta a fost una crîncenă. Reprezentantul Moldovei Samir Loghin a avut o prestație la nivel înalt, dar membrii juriului, probabil, l-au subestimat sau i-au pus niște note așa cum au simțit”, a spus Moscovici.

Muzicianul a menționat că deja în prima zi a Festivalului au apărut trei favoriți – artiști din Belarus, Kazahstan și Polonia, care i-au devansat considerabil pe concurenți.

Spre finalul concursului s-a produs o situație, în care doi interpreți – Marcel Roșca care reprezintă România și Amre din Kazahstan – au acumulat un număr egal de puncte, ieșind în frunte. În final juriul l-a calificat drept mai demn anume pe Marcel Roșca, a explicat Moscovici.

„După interpretarea piesei „Rugăciunea” sala de spectatori a explodat. Pentru mine au fost impresii foarte puternice. În general, la Festival am simțit așa o gamă de emoții pe care nu le-am simțit niciodată în viață. Curios lucru: mass-media niciodată nu s-a apropiat de mine în primele zile ale concursului. Eu nu am răspuns la nici o întrebare, nu am dat nici un interviu”, și-a împărtășit impresiile Marcel Roșca.

În opinia artistului, la începutul concursului nimeni nu l-a luat în serios, dar după a doua prestație presa i-a acordat o atenție sporită.

De asemenea, la Concursul internaţional de muzică pentru copii „Slaveanskii Bazar” a participat tînăra interpretă moldoveană Andrea-Emira Rață. Ea a reușit să se plaseze pe locul trei.