„E nevoie de ajutorul nostru”. Lilu vine cu o rugăminte pentru oamenii cu suflet mare

Lilia Ojovan îndeamnă oamenii să-l ajute pe supraviețuitorul din urma exploziei din sectorul Rîșcani al Capitalei.

Bărbatul i-a mărturisit prezentatoarei că a rămas fără nimic, dar este fericit că a supraviețuit. Jurnalista a scris pe o rețea de socializare despre drama prin care trece bărbatul.

Lilu a postat o poză în care apare îmbrățișată cu "omul noroc".

"Omul Noroc. Omul pe care l-am văzut cu toții la știri, ieșit viu de sub plăcile de beton căzute peste patul in care dormea. Doar in tricou și chiloți a iesit afara, cu asta a rămas... și pozitivismul din el. E fericit ca a rămas in viața, care e cea mai mare bogăție a sa acum.

Din toată averea lui, tehnica foto și video in valoare de multe mii de euro s-a ales praful. Cînd l-am întrebat de ce are nevoie a zis - de la periuța de Dinți pana la pereți, glumește și e tare optimist.

Dacă aveti bunuri de care știți ca e nevoie pentru a dota locuința, haine și incaltamaminte 41 îl puteți ajuta la numărul temporar pe care îl are 079911833. Cît am stat cu el, suna într-una telefonul, și ma bucura enorm asta.

Și sa ne apere Domnul familiile și oamenii iubiți de ce este rau", a scris Lilia Ojovan pe o rețea de socializare.

Reamintim că Alexandru Mocreac stătea la etajul 13, iar în momentul în care s-a produs explozia se uita la un film.

După deflagraţie, s-a pomenit cu tavanul peste el. Şocat de cele întîmplate, bărbatul şi-a făcut loc printre ruine şi a urcat două etaje.

"Am văzut că sus era o crăpătură în beton care se lărgea, dar în calea mea era dulapul. Mi-am aranjat scîndurile să pot urca și am început să urc cîte puțin. Am ieșit prin beton, ajunsesem la ușa etajului 15", a spus Alexandru Mocreac, supravieţuitor al exploziei.