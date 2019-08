Iurie Sadovnic, despre ultimul său videoclip: La casa lui Eminescu, o poveste (VIDEO)

Artistul moldovean Iurie Sadovnic se poate mîndri cu încă un videoclip în palmares.

De curînd, artistul spune că și-a împlinit un vis pe care îl avea de mult timp în urmă, doar că urma doar să fie pus în acțiune.Contactat de redacția Noi.md, artistul ne-a povestit cum și unde au avut loc filmările:,, Această piesă o cîntam încă în anul 1983 cu Formația Legenda, dar, de mult am vrut să fac un videoclip. Și abia acum,vara trecută cu un priten am plecat în România la un alt prieten de acolo. Am plecat pe vreo trei zile. Printre discuții, am venit cu ideea pentru filmare... Am filmat la Ipotești, în ograda casei părintești a lu Mihai Eminescu , pe pragul unde a citit cărți, sub care acum s-a descoperit o așezare dacică și am spus să mergem și să filmăm și la Lacul nuferilor, acolo unde se întîlnea poetul cu prima fetiță din viața lui (Mihai Eminescu a plecat la studii la Cernăuți, dar fetița a murit, e prima lui dramă). Am filmat în ograda lui Eminescu, apoi am plecat la marginea satului unde-s codrii. În mijlocul acestor codri este un lac și o insuliță, lumea a făcut acolo un podeț și se duc pe insulița ceea din mijlocul lacului. Acolo e făcut frumos totul, e ca un muzeu, cu descrieri despre viața lui Eminescu și sînt și nuferii din perioada poetului, doar că, da, îs altă generație”, ne-a povestiti Iurie Sadovnic.Imaginile video pentru piesa Seara pe deal au fost alese și dintr-un alt ,,episod” moldovenesc, filmat pe meleagurile noastre.,,Datorită Portalului de știri Noi.md, vara trecută cînd am povestit și am făcut în comun filmul ”Răzeșii lui Ștefan”, un subiect foarte aproape sufletului meu, am filmat pe Nistru, acolo unde era Vadul lui Ștefan, am filmat cu drona și satul Susleni , și am fimat și lebedele de pe Nistru. Am luat secvențe din toate aceste filmări și iată că am făcut montajul și clipul. Portalul de știri Noi.md este primul care va difuza acest clip”, ne-a mai spus Iurie Sadovnic.L-am întrebat pe artist ce emoții are după acest succes și ce urmează în cariera sa profesională:,,Dați să mă laud, mă miră cum nimeni din oamenii de artă nu a făcut un videoclip la casa și lacul lui Eminescu. Că doar sînt cîntece pe versurile lui Mihai Eminescu.... Acum se lucrează la un alt videoclip, este vorba despre Somnoroase păsărele. În primele zile de filmări eram obosit, dar cînd am intrat în ograd lui Mihai Eminescu parcă s-a întîmplat ceva magic, au apărut puteri. Românii ne-au spus că nici nu le-a trăsnit prin cap să le vină așa idee ca să filmeze pe pragul lui Mihai Eminescu. La ,,Somnoroase păsărele” cînd filmam, pe loc a apărut o fetiță care mă filma. Am rugat-o să vină pe prag și să citească o carte... acest cadru îl vom include în videoclip”, ne-a dezvăluit artistul moldovean Iurie Sadovnic.