Irina Rimes: Am cîntat în stradă. Nu aveam bani nici să merg la baie Showbiz 9 septembrie 2019, 12:10

Irina Irimes a mărturisit la Vocea României cel mai ascuns secret al ei. Ea a cîntat pe stradă în Belgia ca să cîștige bani. Era la mila trecătorilor, pe care încerca să-i farmece cu vocea ei frumoasă.

Astăzi este una dintre cele mai cunoscute artiste și face bani grămadă, avînd concerte pe bandă rulantă peste tot lume, însă lucrurile nu au stat mereu așa. Artista a mărturisit, vineri seara, la Vocea României, că au fost zile în care nu avea bani nici să-și ia bani de bilet de autobuz, fapt pentru care stătea la mila trecătorilor pe stradă.

„Eu și soțul meu ne-am luat inima în dinți și ne-am dus în Belgia. Am luat pălăria și am adunat 110 de euro, cît costa biletul de autobuz. N-aveam bani de avion, n-aveam bani de întoarcere”, a povestit Irina Rimes.

„Imaginează-ți că nu avem bani nici să mergem la baie. Am ajuns în Frankfurt și stăteam ca proștii pe scaune și ne țineam să ajungem într-o benzinărie unde e baia gratis. Am prețuit și încă prețuiesc acel moment!’, a mai spus antrenoarea de la Vocea României.

Cîntăreața originară din Republica Moldova a dezvăluit detaliul neștiut despre viața ei chiar în timpul emisiunii „Vocea României’, cînd încerca să o convingă pe o tînără din Craiova, care obișnuiește să cînte pe străzi în Roma, să se alăture echipei ei, însă aceasta l-a preferat pe Horia Brenciu.