Interpretul Sasha Lopez a devenit tătic (FOTO)

Sasha Lopez și soția sa, Xenia Piciughin, au devenit părinți pentru prima dată. Fetița lor a decis să vină pe lume mai devreme decît au crezut medicii și o așteptau părinții.

Deși totul era pregătit ca Ama să vină pe lume în București, aceasta a ales să se nască la Chișinău Întreaga aventură a fost povestită de proaspătul tătic pe rețelele sociale.„Acum cîteva luni am visat-o. Avea părul lung și blond. M-am apropiat de ea:– Cum te cheamă?– Mă cheamă Ama!În aceeași dimineață Xenia îmi zice că a visat un copil, o fetiță, blondă…– Am visat-o și eu.– E Ama, fetiță noastră!Nașterea a fost programată în București, la cîțiva pași de noi. Calendarul zicea între 10-16 ianuarie. Am decis să plecăm 2 zile de Crăciun la Odesa. Prieteni, rude, ultimul Crăciun în doi. Da, știu, mulți nu s-ar fi riscat. Nu e despre noi. Xenia în toată sarcina nu a stat locului o clipă. Crăciun în București? Nu, avem timp. După 7 ore eram în Ucraina. Imediat după ce am ajuns, copilul a simțit că e momentul s-o deranjeze pe mama cu niște contracții tări. Cum adică, Crăciun fără ea?! În 2 ore eram deja la urgențe în Chișinău. Ea a ales! A ales să se nască aici! Unde s-au născut părinții ei, bunicii…! Ne-a ales să-i fim părinți. A ales Crăciunul în 3! #AMA”.