Interpreta Luciana Spînu a vorbit pentru prima dată despre moartea soțului

Interpreta Luciana Spînu a vorbit despre tragedia prin care a trecut familia ei atunci cînd soțul său, muzicianul Dorin Ieșeanu, a fost răpus de COVID-19 la vîrsta de doar 33 de ani.

În cadrul unui interviu cu Dorin Galben, Luciana a povestit amănunțit cum se simțea soțul ei, de ce nu era acceptat în spital inițial, care a fost atmosfera acolo, dar și ce bănuieli are, transmite noi.md preluat de la Știri.md.

"Prima perioadă era varicela, care spuneau medicii că l-a salvat inițial de COVID-19. Am stat în casă, ulterior am ajuns în ziua cînd trebuia să mergem la spital. Am mers la Moldexpo, unde a stat 3 zile fără să cunoască rezultatul: are sau nu COVID-19. Deși a ajuns la Moldexpo pe data de 1, pe data 2 erau rezultatele, noi le-am aflat abia pe 3. El se simțea foarte rău, avea deja pneumonie. De ce l-au ținut 3 zile? La el starea s-a agravat foarte tare în aceste 3 zile.

A văzut că nu-i ajunge suficient aer în piept și s-a panicat foarte tare. Cînd am venit la el, era panicat și palid pe față", a mărturisit Luciana Spînu.

Soția lui Dorin Ieșeanu susține că după ce a fost transportat de la Moldexpo la spital, soțul ei trebuia să fie internat la reanimare.

"Era o catastrofă atunci ce se întîmpla. Nu erau locuri în spital. S-a vorbit că trebuie să plece în reanimare, însă nu a fost să fie. Dorin mi-a zis că a venit cineva mai grav decît el și, probabil, s-a dat accent altui pacient. Probabil, s-a crezut că este tînăr și va rezista. Unica problemă de sănătate pe care a avut-o a fost o mică problemă de rinichi, cu 3 ani în urmă.

Îmi spunea că acolo e strașnic și că termenul morții foiește în jurul său zilnic. El a văzut cum colegul său de cameră a murit la externare, cînd rudele îl așteptau jos pentru a-l lua acasă. Eu întotdeauna îl încurajam prin mesaje, sunete etc. Îi spuneam rezistă, luptă, nu te lăsa! El mă suna și plîngea ca un copil și îmi spunea că aici e strașnic", a mai mărturisit Luciana.

Totodată, interpreta a mărturisit că în ziua cînd i-a decedat soțul a urmat un iad sentimental.

"Așteptam foarte mult ziua de duminică să vină rezultatele pentru ca să-l iau acasă. Sîmbătă au început careva probleme care au continuat și duminică, și luni. Dorin îmi spunea că stă la spital să se trateze pînă la final, căci eu îi spuneam că dacă are testul negativ să vină acasă, căci acasă și pereții țin cu tine.

Ultima dată am vorbit cu el marți seara, în jurul orei 19:00. Era panicat. Mi-a zis că de dimineață umblă foarte mulți medici în jurul său și nu știu ce să-i facă. Se temea foarte tare de reanimare, o asocia cu moartea. A fost o noapte foarte lungă. La 00:00 am simțit o mișcare din interior și am înțeles că lucrurile nu merg bine. Medicii m-au sunat la 03:00 și mi-au zis că starea este tot mai gravă, era intubat și trecuse deja prin moarte clinică. Sunam din 30 în 30 de minute, însă nu mi se răspundea la telefon. La 05:00 a decedat, iar la 05:45 am aflat că e mort. Am mai sunat de cîteva ori ca să-mi spună că e o eroare, însă nu a fost să fie", a mai povestit Luciana printre lacrimi.

"Nu știu ce s-a întîmplat nici pînă acum. Am suspiciuni. Explicația a fost simplă, complicații în urma COVID-19, deși nu vreau să cred. Nu vreau să cred că e o eroare a medicilor, însă am primit mai multe mesaje care trezesc suspiciuni", a mai spus artista.