În filmul "Once Upon a Time in Hollywood", a fost găsită o eroare

Ceasul de pe brațul eroului lui Brad Pitt cu o curea groasă de piele s-a dovedit a fi un accesoriu „din viitor”.

În filmul lui Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood (A fost odată la Hollywood), a fost observată o gafă. Pe brațul eroului lui Brad Pitt, a fost observat un ceas pe o curea groasă de piele, care s-a dovedit a fi mai de un model mai modern, fiind datat din anii ’70. Despre aceasta scrie The Independent.

În același timp, acțiunea filmului are loc în 1969, pînă la lansarea lor.

În special, potrivit experților WornandWound, în film apare modelul de ceas Citizen 8118 Bullhead.

The Once Upon a Time in Hollywood este al nouălea film regizat de Quentin Tarantino. Principalele roluri în acesta sînt jucate de Leonardo DiCaprio și Brad Pitt. La fel au fost antrenaţi actorii Margot Robbie, Al Pacino, Tim Roth și alții.