Emir Kusturica a făcut show pe scena Palatului Național

Regizorul, actorul și muzicianul sîrb, Emir Kusturica a avut ieri un concert incendiar, pe scena Palatului Național.

Împreună cu band-ul ”The No Smoking Orchestra”, artistul a oferit fanilor o seară Balcanică pe ritmurile muzicii folk - rock.Cîntărețul a venit pentru prima dată la Chișinău , iar oamenii l-au întîmpinat cu admirație, au dansat cît i-au ținut picioarele, iar unii au urcat chiar pe scenă.Spectatorii au avut ocazia să se fotografieze cu artistul chiar în timpul concertului, cînd acesta a ieșit cu o parte din orchestră în mulțime.Energia pozitivă și-a lăsat amprenta pe chipurile oamenilor. Ei spun că muzicianul a fost la cel mai înalt nivel.Prețul unui bilet a variat între 100 și 300 de lei. Emir Kusturica are 64 de ani și a făcut cunoscut modelul cultural balcanic prin muzica și filmele sale apreciate la nivel internațional.„The No Smoking Orchestra" s-a format în Sarajevo pe vremea Iugoslaviei și s-a destrămat la începutul anilor '90 din cauza războiului, revenind în 1995.