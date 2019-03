Dara a punctat o nouă colaborare cu The Motans (VIDEO)

„Filmarile pentru “La Costum” au fost o experiență diferită de tot ceea ce am trăit anterior pentru că am simțit multă durere pe set” spune ea rîzînd.

„Sforile care mă dirijează îmi strîngeau mîinile, picioarele și îmi limitau mișcările extrem de mult. După filmare, am rămas cu ceva răni și vînătăi, dar asta a contribuit la crearea unei imagini foarte autentice”, povestește Dara, care s-a lăsat pe mîna celor de la NGM Creative pentru realizarea acestui videoclip. De asemenea, Loops Production este creditat cu producția videoclipului.Noua piesă a Darei este făcută în colaborare cu The Motans, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai ei. „La Costum, la patru ace, cu multe reguli – dragostea mea nu e așa. Ea nu poate fi cumpărată si nici ținută într-o colivie. Sunt radicală în toate deciziile din viata mea, chiar și atunci cînd iubesc tare. Pot să dau tot, mai puțin libertatea mea. Am scris piesa împreună cu The Motans, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai mei, care a știut să traducă multe dintre emoțiile mele în text”, declară ea.