Coronavirus: Sarah Jessica Parker a fost testată pozitiv

Reprezentaţia de joi seară a spectacolului de pe Broadway ''Plaza Suite'' a fost anulată după ce actriţa Sarah Jessica Parker, interpreta rolului principal, a fost testată pozitiv cu SARS-COV-2, informează Noi.md cu referire la agerpres.ro.

Informaţia survine după ce miercuri, actorul Matthew Broderick, în vârstă de 60 de ani, soţul actriţei americane şi coleg de distribuţie în acest spectacol, a fost testat pozitiv şi a anunţat că va lipsi din următoarea reprezentaţie.



Actriţa Sarah Jessica Parker, în vârstă de 57 de ani, devenită celebră graţie rolului din serialul ''Sex And The City'', a avut un rezultat negativ la testul pentru depistarea COVID-19 în acea zi, ceea ce i-a permis să urce pe scenă miercuri seară, avându-l drept partener pe înlocuitorul lui Matthew Broderick, Michael McGrath.



Într-o declaraţie publicată pe Twitter, producătorii spectacolului şi-au cerut scuze pentru ''neplăcerile provocate spectatorilor'', adăugând că informaţii suplimentare referitoare la reprezentaţiile viitoare ale acestui spectacol vor fi anunţate cât de curând posibil.



Producătorii au mai adăugat că ''toată lumea le urează însănătoşire grabnică lui Matthew şi lui Sarah Jessica''.



Matthew Broderick, cunoscut pentru rolul din ''Ferris Bueller's Day Off'', ar fi trebuit să-şi reia rolul în spectacolul de pe Broadway pe 15 aprilie.



Nu se ştie încă data la care cei doi actori vor reveni pe scenă.



Spectacolul ''Plaza Suite'', realizat pe baza piesei omonime a dramaturgului laureat cu Pulitzer Neil Simon, este regizat de John Benjamin Hickey, recompensat cu premiul Tony în 2011.



Producţia a început o serie limitată de reprezentaţii la Hudson Theatre din New York pe 25 februarie.