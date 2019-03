Cel mai bun chitarist din URSS duce dorul Patriei sale moldave

Valeriu Gaina este un muzician celebru, recunoscut în mai multe rînduri drept cel mai bun chitarist al URSS, iar formaţia sa – „Kruiz” – era considerată a fi una dintre cele mai bune formaţii din Uniunea Sovietică. În prezent, muzicianul locuieşte în Los-Angeles, dar duce dorul Patriei sale moldave şi este interesat de rock-ul moldovenesc.

El însuşi a făcut această destăinuire într-un interviu pentru Noi.md, recunoscînd că mereu a crezut că Moldova este unică prin muzicalitatea sa, deoarece țara are multe talente.„Este așa de mică, dar cred că muzică are mult mai multă ca alte țări. Păcat că pentru a-și demonstra muzica, moldovenii trebuie să plece în România sau în Rusia. Aceasta complică mult activitatea industriei muzicale, chiar dacă este o noțiune relativă, azi fiecare supraviețuiește cum poate. Dar există talente care oricum obțin succese”, a menţionat Valeriu Gaina.Potrivit lui, exemple grăitoare în acest sens sunt interpreţii Dan Balan , care a înregistrat mai multe succese, şi Natalia Barbu , pe care o consideră o interpretă și o persoană minunată.„Recent am fost la Sacramento și acolo m-am văzut cu băieții de la Zdob Și Zdub – îi ador, îi consider uimitori, s-au regăsit de minune în etno – hardcore. O fac așa de bine, că muzica lor mă pune în mișcare! Nu contează ce-mi place și ce nu, Zdob și Zdub nu te lasă indiferent. Ador acești băieși pentru faptul că ei creează în continuare și nu contenesc, nu-și pierd cumpătul”, a subliniat muzicianul legendar.Vorbind mai departe, el a recunoscut că ştie foarte multe formaţii şi interpreţi din Moldova – îi ascultă, şi, în măsura posibilităţilor, le cunoaşte creaţie.„Mai am prieteni în Moldova, apropiați, care uneori îmi trimit ceva: „Uite, ascultă asta”, și eu ascult cu plăcere. De cele mai multe ori mă bucură ceea ce aud, și aș dori ca acești artiști tineri să se împlinească, să cunoască succesul și să poată trăi demn”, a mai spus Valeriu Gaina.