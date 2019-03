Cel mai bun chitarist din URSS despre recepţia caldă din Moldova

Valeriu Gaina este un celebru muzician, recunoscut de cîteva ori cel mai bun chitarist al URSS, iar formaţia sa – „Kruiz” – a fost şi ea recunoscută drept cea mai bună formaţie din URSS. Actualmente, muzicianul este stabilit la Los-Angeles , dar îşi aminteşte cu căldură şi nostalgie concertele sale de la Chişinău, din mijlocul anilor 80 ai secolului trecut şi recepţia de neuitat din partea publicului chişinăuian.

În interviu pentru Noi.md, muzicianul a menţionat că a participat şi la festivalul „Mărţişor”.„Era în primăvară și noi evoluam pe scena Teatrului verde. Era în 1986 și 1987. Dacă nu greșesc, și în 1985 am concertat la Chișinău . Venirea noastră în Moldova ar putea fi comparată doar cu turneul formației românești Mondial, tot orașul venea la concert”.Valeriu a remarcat recepţia extraordinară pe care au avut-o atunci.” Trebuie să spun că anume grație acestor evoluări, mi-am făcut mulți prieteni în Moldova. Căci, dacă analizăm viața mea, după absolvirea școlii muzicale eu am plecat și nu cunoșteam pe nimeni dintre muzicienii moldoveni. Cu cei veniți la concertele ”Kruiz” făceam cunoștință. Eram iubiți la Chișinău și ne plăcea să venim acolo cu concerte”, a menţionat Valeriu Gaina.Întrebat despre muzicienii moldoveni cu care a fost prieten şi cu care întreţine legături pînă în prezent, legendarul chitarist sovietic, originar din Moldova, a spus că i-a cunoscut destul de bine pe cei din formaţia „Orizont”, din ansamblul „ Lăutarii ”.„De fapt, i-am cunoscut pe băieții din formația „Orizont”, pe cei din „Lăutarii”. De fapt, îi cunoșteam pe toți muzicienii de atunci, cu toți am avut, într-un fel sau altul, niște relații. Veneam în Moldova și de unul singur, în ospeție, căci acolo locuiau rudele mele, părinții. Întotdeauna, venit acolo, mergeam la diverse întruniri, jam sessions. Ca să pomenesc niște nume - Sașa Cazacu, Anatol Neamțu, care era chitarist la „Contemporanul”, cu regret el nu mai este în viață…”, a menţionat Valeriu Gaina.