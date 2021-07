Bob Odenkirk, în stare stabilă, după ce i s-a făcut rău la filmări

Actorul american Bob Odenkirk se afla în stare stabilă miercuri într-un spital în care a fost internat de urgenţă după ce şi-a pierdut cunoştinţa în timpul filmărilor de la popularul serial TV "Better Call Saul", în statul american New Mexico, au anunţat reprezentanţii artistului, citaţi de AFP.

Bob Odenkirk, în vîrstă de 58 de ani, filma o scenă pentru ultimul sezon al acestui serial, care este un spin-off (producţie derivată, n.r.) al "Breaking Bad", considerat unul dintre cele mai bune seriale TV realizate vreodată şi apreciat în epocă de criticii de specialitate, în momentul în care a suferit "un incident cardiac", potrivit unui comunicat al agenţilor săi de presă.

"Putem să confirmăm că Bob se află într-o stare stabilă (...) El şi familia lui vor să-şi exprime gratitudinea faţă de incredibilii medici şi infirmiere care îl îngrijesc", precizează acelaşi comunicat.



În "Breaking Bad", Bob Odenkirk interpreta personajul Saul Goodman, avocatul fără scrupule al lui Walter White, un profesor de chimie devenit baron al drogurilor, jucat de Bryan Cranston.



În "Better Call Saul", Bob Odenkirk îl joacă pe Jimmy McGill, un avocat lăudăros, fără anvergură şi mai puţin veros, care nu devenise încă Saul Goodman din "Breaking Bad".



Miercuri, TMZ anunţase că Odenkirk s-a simţit rău în timp ce filma, alături de colegii săi, o scenă în New Mexico, locul unde este plasată acţiunea acestui serial produs de postul de televiziune AMC, iar membrii echipei de filmare au chemat ambulanţa.



Numeroase mesaje de îngrijorare şi de încurajare au fost publicate pe reţelele de socializare, unde Bob Odenkirk se bucură de o uriaşă notorietate.



Cel de-al şaselea sezon al serialului "Better Call Saul" va avea premiera la începutul anului 2022.



Pentru rolul din ''Better Call Saul'', actorul Bob Odenkirk a primit patru nominalizări la Primetime Emmy Awards. Pe marele ecran, actorul american a interpretat partituri secundare în pelicule precum ''Nebraska'' (2013), ''The Post'' (2017), ''Little Women'' (2019). Cel mai recent film al său este thrillerul ''Nobody'' (2021).



Anterior, Bob Odenkirk a fost scenarist al emisiunilor TV de satiră şi comedie ''Saturday Night Live'' şi ''The Ben Stiller Show''.