Anișoara Puică dezvăluie secretul frumuseții sale (VIDEO)

Îndrăgita interpretă de muzică ușoară din Republica Moldova, Anișoara Puică, într-un interviu, a dezvăluit secretele frumuseții sale.

Aceasta spune că a reușit să își păstreze tinerețea datorită faptului că nu a neglijat orele de somn și, totodată, pentru că a știut mereu să își îngrijească tenul corect.Recent artista a devenit imaginea cremelor reversive Anti-Age din gama Cosmeplant de la ” Viorica-Cosmetic ”.Fiind invitată la emisiunea ”Vorbe bune” de la Canal 2, aceasta a mărturisit că a fost de mai multe ori chemată să fie imaginea unor produse cosmetice, însă a acceptat abia acum, pentru că are încredere în produsele create de ” Viorica-Cosmetic ”.”Vreau să vă spun că este pentru pentru prima dată cînd am acceptat să fiu imaginea unui produs cosmetic din țara noastră. Am fost invitată de foarte multe companii să fiu imaginea lor și am refuzat pentru că nu mă vedeam acolo. Eu sînt foarte alergică și am zis: hai mai bine să testez eu crema de zi, crema de noapte și apoi am luat decizia. Am încercat 3 zile și trei nopți și pot să spun că este una foarte bună. Chiar vă recomand, scumpele mele doamne, procurați aceste produse pentru că într-adevăr sînt foarte bune”, a spus Anișoara Puică.De remarcat că produsele din gama ”Cosmeplant” sînt făcute din plantele crescute în Republica Moldova în cele 12 rezervații naturale. E cunoscut faptul ca noi sintem mai predispusi genetic sa asimilam acele componente care provin din regiunea in care ne-am nascut Iar ce poate fi mai potrivit pentru femeile noastre, decît un produs natural, crescut acasă.Setul Complex Reversiv Anti-Age poate fi găsit în toate magazinele ” Viorica-Cosmetic ” din țară, cît și la distribuitorii oficiali ai produselor.Mai multe detalii despre setul dat puteți vedea aici La fel puteti face o comanda online pe pagina de Facebook Viorica-Cosmetic