Adriana Ochișanu, despre o posibilă căsătorie a fostului ei soț Corneliu Botgros Showbiz 11 martie 2019, 11:50

În cei 17 ani, cît au trăit împreună, Adriana Ochişanu și Corneliu Botgros au acumulat mai multe pretenţii reciproce care, în cele din urmă, au dus la ruperea relației între cei doi.

Cu toate acestea, după această perioadă dificilă, au reușit să-și îmbunătățească relațiile și să redevină prieteni.

Un rol semnificativ în acest lucru l-a avut fiul lor – Cristian în vîrstă de 19 ani care crește, bucurîndu-i pe ambii părinți. Într-un interviu pentru portalul perfecte.md, Ochişanu a comentat astfel relația cu Botgros Jr.:

,,Sîntem prieteni. Asta înseamnă că vorbim la telefon, discutăm. Îi cer sfatul cînd vine vorba de chestii de creaţie. Mă cunoaște foarte bine, pentru că am trăit împreună timp de 17 ani. Îmi pare foarte bine că am păstrat relația de dragul copilului, care este, de asemenea, foarte mulțumit de acest lucru. Într-o societate civilizată, totul ar trebui să fie anume așa. Mergem înainte, dar fiecare pe calea sa proprie", a explicat Ochişanu.

A reușit să-și aranjeze viața personală, s-a căsătorit cu procurorul Sergiu Zmeu și este posibil ca şi Botgros să se căsătorească din nou în curînd.

Adriana ar fi fericită pentru el:

,,Aș vrea să-l văd fericit, să-şi găsească partenera de suflet, or toată lumea merită acest lucru".